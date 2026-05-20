Магистральная труба горячего водоснабжения на Завеличье полностью забита известковыми отложениями

Магистральная труба горячего водоснабжения диаметром 109 миллиметров полностью забита известковыми отложениями на Рижском проспекте между домами №31 и №41 в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии «Псковские тепловые сети».

«За всю нашу многолетнюю практику работы на предприятии мы ещё никогда не видели такого, чтобы труба диаметром 109 миллиметров была полностью забита отложениями. Оказывается, что и такое бывает», — отметили в ПТС.

«Ирония заключается в том, что этой огромной (по меркам горячего водоснабжения) трубой пользуются всего два дома. А общая протяжённость прямого трубопровода (в однотрубном исчислении) составляет 290 метров! И это настоящая проблема! Ведь прочистить или заменить такой участок за один день невозможно!» — пояснили специалисты.

В связи с этим работы по замене трубопровода пришлось разделить на четыре этапа, так как часть сетей проходит под проезжей частью. После завершения работ на Рижском проспекте бригады отправятся на улицу Коммунальную, где заменят 165 метров трубы, а затем — на улицу Байкова, где предстоит замена ещё 150 метров.

«По нашим подсчётам, таких трасс становится всё больше. В очереди на прочистку и замену стоят ещё два адреса, где ситуация обстоит похожим образом», — добавили в «Псковских тепловых сетях».

На предприятии также обратили внимание, что при возникновении проблем с горячим водоснабжением не стоит паниковать. В каждом случае необходимо разбираться отдельно, так как засор может произойти не только на магистральных, но и на внутридомовых сетях. В первую очередь за разъяснениями следует обращаться в управляющую компанию, у которой есть прямые каналы связи с «Псковскими тепловыми сетями».