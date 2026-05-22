В доме №27 на улице Фабричной в себежской деревне Эпимахово отремонтировали крышу

В доме №27 на улице Фабричной в деревне Эпимахово Себежского округа отремонтировали крышу, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Это двухэтажное здание 1965 года постройки, его общая площадь — 505,2 квадратных метра.

Работы выполнили в рамках краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2026 год силами подрядной организации ООО «Стройритм» в соответствии с договором от 11.02.2026 98/КР.

На крыше заменили старое покрытие, обработали деревянные элементы стропильной системы огнебиозащитным составом, утеплили чердачное перекрытие, проложили чердачные ходы и прочистили вентиляционные каналы.

Затем установили новое покрытие из оцинкованного профилированного листа с полимерным слоем, смонтировали элементы безопасности и водосточную систему. Также отремонтировали вентиляционные трубы и каналы, установили слуховые окна, колпаки и решетки.