 
ЖКХ

«Горводоканал» завершил ремонт одного из трех декантеров на очистных сооружениях в Пскове

0

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» завершило ремонт одного из трех декантеров на очистных сооружениях канализации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии. 

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

Декантер — один из важнейших компонентов очистных сооружений. Это оборудование, используемое на этапе механической очистки сточных вод. Его основная задача — разделение образовавшегося в результате очистки стоков осадка на твердую и жидкую фракции. В результате получается обезвоженный осадок (кек), который легче утилизировать, и очищенная жидкость (фугат), используемая для дальнейшей очистки стоков.

Как отметил начальник цеха №2 МП Пскова «Горводоканал» Александр Дубакин, декантеры работают попеременно, но наличие сразу трех работоспособных единиц оборудования необходимо, поскольку это является залогом надежной и бесперебойной работы всей системы очистки. Неисправный декантер снижает общую эффективность очистных сооружений, увеличивает риск загрязнения окружающей среды.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026