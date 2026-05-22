«Горводоканал» завершил ремонт одного из трех декантеров на очистных сооружениях в Пскове

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» завершило ремонт одного из трех декантеров на очистных сооружениях канализации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

Декантер — один из важнейших компонентов очистных сооружений. Это оборудование, используемое на этапе механической очистки сточных вод. Его основная задача — разделение образовавшегося в результате очистки стоков осадка на твердую и жидкую фракции. В результате получается обезвоженный осадок (кек), который легче утилизировать, и очищенная жидкость (фугат), используемая для дальнейшей очистки стоков.

Как отметил начальник цеха №2 МП Пскова «Горводоканал» Александр Дубакин, декантеры работают попеременно, но наличие сразу трех работоспособных единиц оборудования необходимо, поскольку это является залогом надежной и бесперебойной работы всей системы очистки. Неисправный декантер снижает общую эффективность очистных сооружений, увеличивает риск загрязнения окружающей среды.