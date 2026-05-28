В Невельском округе 30 населенных пунктов остались без света

В Невельском муниципальном округе 30 населенных пунктов остались без света. Об этом пишет глава округа Олег Майоров в соцсети «ВКонтакте».

Олег Майоров поделился подробностями о ходе восстановления энергоснабжения. По итогу на 26 мая более 1600 абонентов подключены к электроэнергии.

«30 населенных пунктов остаются без света. Обо всех отключениях известно. Бригады энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения», - пишет Олег Майоров.

В трех населенных пунктах – Горнево, Черняи, Семеновка будут установлены генераторы.

Мероприятия продолжатся вплоть до окончательного устранения последствий непогоды.

Информацию об отключениях электроэнергии направляйте на «Горячую линию» Россетей: 8-800-220-0-220, а также в ЕДДС-112 по телефону: 8(81151)2-14-82.