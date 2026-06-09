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Экологичную альтернативу бумажным квитанциям предлагают псковичам газовики

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Около 60 тысяч абонентов отказались от бумажных квитанций и выбрали электронный формат в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в AO «Газпром газораспределение Псков».

«Выбор очевиден: электронная квитанция – это удобно, быстро, безопасно, а еще экологично. Платежный документ поступает абоненту на электронную почту сразу после формирования квитанции. Квитанцию за необходимый период можно в любой момент открыть в телефоне или на компьютере, а при необходимости распечатать», - рассказали в AO «Газпром газораспределение Псков». 

Немало важный аргумент – забота об экологии. Переход на электронные квитанции помогает сокращать использование бумаги и сохранять природные ресурсы, уточнили газовики. 

В зависимости от выбора способа доставки электронной квитанции, получать ее можно на адрес электронной почты либо в «Личном кабинете».

Заявку на получение электронных квитанций можно оставить в «Личном кабинете» абонента, направив заявление на официальную электронную почту компании prg@pskovregiоngaz.ru, а также при обращении в клиентские центры. В обращении необходимо указать лицевой счёт или адрес поставки газа и электронную почту, на которую будет приходить платежный документ.

«Выбирая электронную квитанцию, наши абоненты напрямую приносят очевидную пользу экосистеме, цифровой счет обладает и практическими преимуществами: он приходит мгновенно, хранится в личном кабинете и его невозможно потерять в почтовом ящике. Это быстро, удобно и надежно», - отметил заместитель генерального директора по реализации газа Алексей Федоров.
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