Экологичную альтернативу бумажным квитанциям предлагают псковичам газовики

Около 60 тысяч абонентов отказались от бумажных квитанций и выбрали электронный формат в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в AO «Газпром газораспределение Псков».

«Выбор очевиден: электронная квитанция – это удобно, быстро, безопасно, а еще экологично. Платежный документ поступает абоненту на электронную почту сразу после формирования квитанции. Квитанцию за необходимый период можно в любой момент открыть в телефоне или на компьютере, а при необходимости распечатать», - рассказали в AO «Газпром газораспределение Псков».

Немало важный аргумент – забота об экологии. Переход на электронные квитанции помогает сокращать использование бумаги и сохранять природные ресурсы, уточнили газовики.

В зависимости от выбора способа доставки электронной квитанции, получать ее можно на адрес электронной почты либо в «Личном кабинете».

Заявку на получение электронных квитанций можно оставить в «Личном кабинете» абонента, направив заявление на официальную электронную почту компании prg@pskovregiоngaz.ru, а также при обращении в клиентские центры. В обращении необходимо указать лицевой счёт или адрес поставки газа и электронную почту, на которую будет приходить платежный документ.