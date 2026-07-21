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В «Газпром газораспределение Псков» определяли лучших сварщиков и слесарей

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В компании «Газпром газораспределение Псков» прошел конкурс профессионального мастерства среди сварщиков и слесарей, обслуживающих внутридомовое газовое оборудование. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации. 

Соревнования, направленные на повышение престижа рабочих профессий и качества обслуживания населения, прошли на базе ремонтно-эксплуатационного управления в городе Пскове. В конкурсе приняли участие специалисты участков в Пскове, Великих Луках и Печорах.

Конкурсная программа включала два этапа. Во время прохождения теоретической части участники продемонстрировали знания нормативной документации, устройства газового оборудования и правил охраны труда. В практической части соревнований слесари выполняли задания по проведению технического обслуживания, ремонту и настройке газового оборудования, а также показывали навыки общения с абонентами. Сварщики выполняли сварной шов в соответствии с технологической картой.

Все специалисты продемонстрировали высокую квалификацию, отличный уровень теоретической подготовки и профессиональные практические навыки, отметили в компании. Победители будут награждены на торжественном мероприятии накануне Дня работника нефтяной и газовой промышленности.

«Ежегодные конкурсы профессионального мастерства дают нам понимание уровня подготовки наших специалистов, а самим сотрудникам — мотивацию для развития. Такие конкурсы не только выявляют лучших, но и служат отличной площадкой для обмена опытом между специалистами, работающими в разных городах зоны нашей территориальной ответственности», - отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.
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