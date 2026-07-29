Основание под газовые котлы подготовлено на территории Центральной котельной №1 в Пушкинских Горах

️Рабочее совещание на очередном объекте, на котором проходит реконструкция, - на территории Центральной котельной №1 прошло в Пушкиногорском округе, сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«Летнее время - особый период для теплоснабжающих организаций по подготовке к предстоящему отопительному сезону. И наша "Нева Энергия" активно проводит работы по замене сетей и переводу котельной на природный газ. С коллегами Александром Коротоножкиным и Юрием Егоровым, директором "Нева Энергия" Андреем Егоровым и представителем подрядной организации ознакомились с ходом работ: еще в апреле начался демонтаж, а на сегодняшний день подготовлено основание под газовые котлы, которые доставлены на объект и монтируются специалистами», - сказала Оксана Филиппова.

Подрядчик работает оперативно, в соответствии с графиком. Каждый этап работ и качество их выполнения контролируется специалистами Росстройконтроля.