 
ЖКХ

В Великих Луках отремонтировали крыши трех многоквартирных домов

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В Великих Луках в рамках краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта на 2026 год обновили фасад и крыши многоквартирных домов, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области

Работы выполнены по следующим адресам:

  • улица Новостроевская, 5 (ремонт крыши) — подрядчик ООО «Спецстрой плюс» (договор № 85/К/Р от 30.01.2026);
  • улица Половская, 10/75 (ремонт крыши) — подрядчик ООО «СтройКом» (договор № 81/КР от 30.01.2026);
  • проспект Ленина, 17/31 (ремонт крыши) — подрядчик ООО «Комфорт» (договор № 5/КР от 24.02.2026);
  • улица Ботвина, 17 (ремонт фасада) — подрядчик ООО «Малая Механизация» (договор № 24/КР от 10.04.2026).

В ходе ремонта фасада проведен ремонт штукатурного слоя стен, а также сделаны обшивка балконных ограждений профилированным листом, установка новых пластиковых окон в местах общего пользования, устройство новой отмостки и ремонт подъездных козырьков.

 

При ремонте крыш заменили старое кровельное покрытие, обработали деревянные элементы стропильной системы огнебиозащитным составом, утеплили чердачные перекрытия, выполнили прокладки ходовых мостиков, прочистку вентиляционных каналов, монтаж элементов безопасности и водосточной системы, ремонт вентиляционных труб и каналов, а также установку слуховых окон, колпаков и решёток.

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