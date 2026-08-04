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Изменились реквизиты для оплаты взносов на капремонт в Псковской области

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С августа 2026 года изменились наименования и платежные реквизиты ПАО Сбербанк и АО «Россельхозбанк» в квитанциях, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Новые данные для оплаты взносов на капитальный ремонт:

Для ПАО Сбербанк:

  • Получатель: РОФКР ПО
  • ИНН: 6027999260
  • КПП: 602701001
  • Банк получателя: Мурманское отделение №8627 ПАО Сбербанк
  • Адрес банка: город Мурманск
  • Корреспондентский счет: 30101810300000000615
  • БИК: 044705615

Расчетный и лицевые счета остаются прежними.

Для АО «Россельхозбанк»:

  • Получатель: РОФКР ПО
  • ИНН: 6027999260
  • КПП: 602701001
  • Банк получателя: АО «Россельхозбанк»
  • Корреспондентский счет: 30101810545374030929
  • В отделении Центрального банка 1 Северо-Западного ГУ
  • БИК: 044030929

По возникающим вопросам можно обращаться по телефонам расчетной группы: 8(8112)298217, 8(8112)298270, 8(8112)298268, 8(8112)298269, а также по телефону «горячей линии»: 8(8112)298223.

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