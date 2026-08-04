Изменились реквизиты для оплаты взносов на капремонт в Псковской области

С августа 2026 года изменились наименования и платежные реквизиты ПАО Сбербанк и АО «Россельхозбанк» в квитанциях, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капитального ремонта Псковской области.
Новые данные для оплаты взносов на капитальный ремонт:
Для ПАО Сбербанк:
- Получатель: РОФКР ПО
- ИНН: 6027999260
- КПП: 602701001
- Банк получателя: Мурманское отделение №8627 ПАО Сбербанк
- Адрес банка: город Мурманск
- Корреспондентский счет: 30101810300000000615
- БИК: 044705615
Расчетный и лицевые счета остаются прежними.
Для АО «Россельхозбанк»:
- Получатель: РОФКР ПО
- ИНН: 6027999260
- КПП: 602701001
- Банк получателя: АО «Россельхозбанк»
- Корреспондентский счет: 30101810545374030929
- В отделении Центрального банка 1 Северо-Западного ГУ
- БИК: 044030929
По возникающим вопросам можно обращаться по телефонам расчетной группы: 8(8112)298217, 8(8112)298270, 8(8112)298268, 8(8112)298269, а также по телефону «горячей линии»: 8(8112)298223.