Две новые контейнерные площадки для ТКО появились в Красногородске

Новые общественные контейнерные площадки появились в Красногородске, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экогрупп».

На улице Южной, не доезжая дома №1 установлены два контейнера по 1,1 кубических метра.

Также два контейнера по 1,1 кубических метра появились на улице Загородная, 2, не доезжая дома №2. Мешковой (бестарный) сбор по этим улицам отменен.

Ознакомиться с актуальным графиком можно на сайте регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экогрупп».