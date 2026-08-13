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119 километров линий электропередачи простроят энергетики в Псковской области

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов обсудили на выездном совещании реализацию Программы повышения надежности электроснабжения региона. Они проверили ход реконструкции линии электропередачи в Струго-Красненском районе. В осмотре принял участие председатель Законодательного Собрания региона Александр Котов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Вячеслав Торсунов отметил, что в 2026 году энергетики смонтируют на ЛЭП в регионе 119 километров изолированного провода, установят 1772 опоры и 11 реклоузеров. Работы повысят надежность электроснабжения 116 населенных пунктов.

Кроме того, в этом году компания купит 28 бригадных автомобилей и вездеходов, а также 10 резервных источников электроснабжения общей мощностью 1 МВт.

Михаил Ведерников и Вячеслав Торсунов оценили работу специализированной техники на одном из участков в Струго-Красненском районе. До конца октября 2026 года энергетики смонтируют на ЛЭП 285 опор и 17 километров изолированного провода. Реконструкция повысит надежность электроснабжения поселка Струги Красные, а также деревень Замошье, Хитрый Бор и Гусинова Гора. Работы идут по графику.

«Реализация Программы повышения надежности электроснабжения Псковской области — одна из наших приоритетных задач. До конца 2028 года реконструируем 428 километров ЛЭП. На эти цели планируем направить 3,6 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов. Это позволит устранить наиболее „узкие“ места в электросетевом комплексе Псковской области. Будем продолжать работать совместно с регионом для системной модернизации сетей с учетом изменения климата», — отметил Вячеслав Торсунов.

«Повышение надежности электроснабжения — наша общая задача с энергетиками, и мы видим реальную работу компании „Россети Северо-Запад “ в этом направлении. При этом понимаем: без системных решений комплексная модернизация устаревшей инфраструктуры невозможна. Поэтому будем продолжать совместную работу по привлечению федерального финансирования», — отметил губернатор.

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