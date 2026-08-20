От купеческого водопровода до подземных скважин: «Горводоканал» Пскова отмечает 92-летие

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» отмечает 92 года со дня основания. Появившееся в довоенное время, сегодня оно круглосуточно обеспечивает город чистой водой и остается крупнейшим водохозяйственным комплексом Псковской области.

Как все начиналось

История централизованного водоснабжения в Пскове началась задолго до официальной даты рождения предприятия. До конца XIX века горожане брали воду из рек Великой и Псковы, а зимой – из прорубей. В каждом дворе копали шахтные колодцы, а для общего пользования существовали общественные источники на Торговой площади и Михайло-Архангельской улице.

Отрывок доклада псковского городского головы П.П. Калашникова об устройстве в г. Пскове водопроводов. 20 января 1872 года

Городская Дума обсуждала строительство водопровода еще в 1870-х. В 1876 году даже построили полукаменное здание водокачки с колодцем и баком на 150 пожарных бочек, но проект не прижился: колодец вскоре засыпали, а здание продали под снос.

Ситуация изменилась благодаря частному предпринимателю — псковскому мещанину, а впоследствии купцу Георгу Викенгейзеру. В 1881 году он заключил с Думой 60-летний контракт на устройство водопровода. Он возвел 6-этажное здание на Архангельской улице (ныне улица Ленина, 5), где два верхних этажа заняли баки для воды, построил машинное отделение на берегу Великой и пять водозаборных колонок. Запуск состоялся 22 ноября 1881 года – вода пришла в 14 домов, и появились водоразборные колонки. Так водопровод Викенгейзера проработал до 1940-х годов.

Рождение предприятия и восстановление после войны

20 августа 1934 года муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» начало свое существование как отдельное предприятие. В 1931–1934 годах построили новый водозабор и очистные сооружения выше по течению Великой, вне городской застройки (там они находятся и сейчас – на улице Советской Армии). Тогда же появилась водонапорная башня с резервуаром емкостью 700 кубометров и высотой 26,6 метра. В 1937 году в предприятии работали 107 человек, а к 1940 году водопроводом пользовались уже 54 тысячи человек. При этом старый водопровод законсервировали.

Схема водопроводной сети города Пскова с указанием давлений в метрах с точностью до 0,5. 1 ноября 1920 года

Во время Великой Отечественной войны очистные сооружения, насосная станция и башня были разрушены. После освобождения Пскова в 1944 году Псков включили в число 15 городов, подлежащих первоочередному восстановлению. В последующие десятилетия сеть продолжала расти: к 1961 году протяженность водопроводных сетей достигла 40 километров, канализационных — 30 километров. В 1963–1964 годах по проекту реконструкции ввели дополнительные водозаборные и очистные сооружения, а также провели реконструкцию старых.

Решение Псковского горисполкома от 23 октября 1944 года № 74 «О восстановлении городского водопровода»

В 1971–1980 годах реализовали масштабный проект строительства очистных сооружений канализации города. Это было особенно важно для сохранения экологии Псковско-Чудского водоема, куда поступали стоки по Великой. Сейчас очистные сооружения канализации осуществляют полный цикл отстаивания и биологической очистки сточных вод всего Пскова, благодаря чему сохранены ценные виды флоры и фауны водоемов.

«Горводоканал» сегодня: цифры и факты

Сейчас в ведении предприятия — более 800 километров трубопроводов холодного водоснабжения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Услугами водоканала пользуются свыше 114 тысяч физических и более 2,8 тысячи юридических лиц.

Основной источник водоснабжения Пскова — подземные воды из артезианских скважин вблизи деревень Солоново и Великое Село Псковского муниципального округа. Среднесуточная подача воды из подземных источников составляет от 30 до 32 тысяч кубометров.

Второй источник водоснабжения — поверхностный водозабор реки Великой. Среднесуточная подача воды с поверхностного водозабора составляет от 13 до 15 тысяч кубометров.

Все сточные воды перекачиваются на городские очистные сооружения канализации, расположенные в семи километрах от города вниз по течению реки Великой. Среднесуточный пропуск стоков стоков от 50 до 52 тысяч кубометров.

На текущий момент предприятие обслуживает:

Порядка 394,7 километра сетей водоснабжения;

368 километров сетей хозяйственно-бытового водоотведения;

110,75 километра сетей ливневой канализации;

56 водопроводных и 30 канализационных станций, а также 6 станций ливневой канализации.

Единая диспетчерская служба: 200 выездов в неделю

Одним из ключевых структурных изменений последних лет стало создание Единой диспетчерской службы (ЕДС). Раньше в водоканале работали две отдельные аварийно-диспетчерские службы – по водоснабжению и водоотведению – с разными телефонными номерами. Такое деление было неудобным для жителей.

С апреля 2025 года ЕДС функционирует официально, объединив все каналы обращений в единый круглосуточный многоканальный телефон «горячей линии»: (8112) 79-20-60. Каждый звонок записывается и регистрируется – это гарантирует прозрачность и защищает как жителей, так и сотрудников.

Еженедельно диспетчеры принимают около 2 000 звонков. Бригады совершают в среднем 200 выездов – остальные вопросы удается решить в ходе разговора. Часто неравнодушные горожане массово сообщают об одной и той же аварии: в таких случаях диспетчер информирует звонящих, что бригада уже в пути.

Алгоритм работы выстроен точно: первичная локализация аварии и, при возможности, устранение своими силами. Если требуется серьезная замена участка или доставка материалов, подключаются ремонтные бригады профильных цехов. В критических ситуациях незамедлительно ставится в известность и руководство предприятия, невзирая на время суток.

Работа с абонентами: более 92 тысяч звонков

Высокую нагрузку демонстрирует и колл-центр службы по работе с абонентами. В первом квартале 2026 года операторы приняли более 42 400 звонков – это на 30% больше, чем за тот же период 2025 года. Суммарное время общения с людьми составило 989 часов. Основной фактор, спровоцировавший значительный рост звонков, – введение с 6 декабря 2025 года повышающего коэффициента при оплате услуг холодного водоснабжения без счетчика.

Всего в текущем году абонентская служба ответила более чем на 92 000 звонков от абонентов по вопросам подключений, передачи показаний приборов учета и заключения договоров. Общее время разговоров превысило 106 тысяч минут.

От промывки труб до ремонта колодцев

Текущий год выдался для «Горводоканала» по-настоящему интенсивным. Только по направлению водоснабжения город получил 10,23 миллиона кубометров воды. Параллельно специалисты отремонтировали 2,18 километра и промыли 140 километров водопроводных сетей. Не забыли и о наследии прошлого – за этот период привели в порядок 106 водоразборных колонок, которые до сих пор остаются элементом инфраструктуры в ряде районов города.

Не менее внушительный объем работ выполнен на сетях водоотведения и ливневой канализации. Бригады устранили 4 325 подпоров на канализационных сетях, а очистные сооружения пропустили через себя 10,78 миллиона кубометров сточных вод. Чтобы сеть работала безотказно, специалисты промыли порядка 67 километров труб, прочистили 4 523 колодца, а в местах, где требовался капитальный подход, устроили 358,5 квадратных метра отмосток и проложили 143 метра новых труб.

Ливневая система также не осталась без внимания: обследовано состояние 698 смотровых колодцев, 46 из них отремонтировали, а из накопительных камер выгребли почти 141,7 кубометра мусора. Кроме того, промывке подверглись 24,5 километра ливневых сетей, что особенно важно в преддверии осенних дождей и зимних перепадов температур.

Контроль качества: 2 848 проб

Вода из крана кажется обыденностью, но за этим стоит невидимая глазу работа Центральной лаборатории «Горводоканала». Это настоящий командный пункт безопасности, где каждую каплю проверяют на соответствие нормативам.

На данный момент специалисты провели 2 848 анализов проб воды. Каждый анализ – это не формальность, а реальный щит, который защищает здоровье горожан.

Лаборатория работает как радар: малейшее отклонение от нормы фиксируется, а причины выясняются. Это позволяет технологам мгновенно реагировать и при необходимости вносить коррективы в режимы очистки. Так качество воды остается под круглосуточным контролем.

Летняя подготовка – залог теплой зимы

Инфраструктура водоканала напрямую влияет на теплоснабжение города. Котельным и тепловым пунктам нужна вода строго определенного качества, поэтому летом специалисты предприятия проводят плановое обслуживание: промывают и дезинфицируют резервуары чистой воды, обслуживают фильтры, отстойники и технологическое оборудование на станциях водоподготовки.

Параллельно идет ревизия запорной арматуры, насосов и колодцев. Это та самая работа, которую невозможно отложить: если не подготовить систему в благоприятный сезон, в пик нагрузок качество воды может снизиться, что скажется и на работе котельных, и на безопасности теплоснабжения в целом.

Не менее значимый вклад в стабильную и уверенную работу предприятия вносят службы финансового, материально-технического, правового, кадрового обеспечения, безопасности и охраны труда, экологи, специалисты в области автоматизации технологических процессов и информационных систем, энергетики, проектировщики, строители и многие другие.

Сегодня на предприятии работают 728 человек. Каждый из них – часть отлаженного механизма, который обеспечивает жизнедеятельность всего города. За 92 года сменились эпохи и технологии, но суть работы «Горводоканала» неизменна: чистая вода в кранах псковичей – 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Алена Балан

Фотографии предоставлены «Горводоканалом»