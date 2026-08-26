На набережной Шмидта и площади Ленина в Великих Луках стихия повредила аварийные деревья

Сильный ветер не обошел стороной и Великие Луки, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков. На набережной Шмидта и площади Ленина стихия повредила аварийные деревья, а также некоторые элементы остановочных павильонов и подземного перехода.

Фотографии: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Как отметил депутат, серьезного ущерба удалось избежать. Коммунальные службы оперативно отреагировали и устранили последствия непогоды.

Дмитрий Белюков также выразил благодарность городским службам за слаженную и быструю работу.