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На набережной Шмидта и площади Ленина в Великих Луках стихия повредила аварийные деревья

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Сильный ветер не обошел стороной и Великие Луки, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков. На набережной Шмидта и площади Ленина стихия повредила аварийные деревья, а также некоторые элементы остановочных павильонов и подземного перехода.

Фотографии: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

Как отметил депутат, серьезного ущерба удалось избежать. Коммунальные службы оперативно отреагировали и устранили последствия непогоды.

Дмитрий Белюков также выразил благодарность городским службам за слаженную и быструю работу.

«Особенно важно, что все последствия были оперативно ликвидированы, чтобы обеспечить безопасность жителей. Берегите себя и будьте внимательны на улицах во время непогоды!» — заключил депутат Великолукской городской Думы.

 

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Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

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