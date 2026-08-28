В Островском округе 18 населенных пунктов остаются без электричества

Ситуация с восстановлением электроснабжения поле урагана на территории Островского муниципального округа изменилась в лучшую сторону, но часть населенных пунктов остаются без электричества. Как сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров, на вчерашний день без электроснабжения по основным линиям 10кВт оставались 18 населенных пунктов, 57 человек, также в работе было 50 обращений по 0,4 кВт по точечным заявкам и деревням.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Мах

Обращения от жителей, поступающие по самым разным каналам связи (встречи, звонки, соцсети), передаются в работу энергетикам и ставятся на контроль.

Как сообщил глава округа, можно с уверенностью сказать, что основные линии энергетики «подняли», уже перешли к отработке небольших точечных заявок. Процесс восстановления идет к логическому завершению.