Несколько зданий временно отключат от водоснабжения 25 сентября в Великих Луках

Временное отключение водоснабжения произойдет на нескольких объектах в Великих Луках 25 сентября с 09:00 до окончания ремонтных работ, сообщили в администрации города со ссылкой на муниципальное предприятие «Водоканал».
Ремонтные работы пройдут на водопроводе на улице Льва Толстого, дом 22.
Временное отключение водоснабжения запланировано у абонентов, находящихся по адресам:
- улица Льва Толстого, дома 11, 25, 24 (жилые дома);
- улица Льва Толстого, дом 9а (ИП Витков + пристройка);
- улица Льва Толстого, дом 27 (ООО «Профаудит»);
- улица Льва Толстого, дом 25 (МБУК «ИКЦ»);
- улица Льва Толстого, дом 26 (гараж Цветкова П. В.).