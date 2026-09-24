Несколько зданий временно отключат от водоснабжения 25 сентября в Великих Луках

Временное отключение водоснабжения произойдет на нескольких объектах в Великих Луках 25 сентября с 09:00 до окончания ремонтных работ, сообщили в администрации города со ссылкой на муниципальное предприятие «Водоканал».

Ремонтные работы пройдут на водопроводе на улице Льва Толстого, дом 22.

Временное отключение водоснабжения запланировано у абонентов, находящихся по адресам: