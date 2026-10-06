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«Тепло нашего города»: Старт отопительного сезона 2026/27 года

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Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск публицистической и просветительской программы «Тепло нашего города».

Отопительный сезон в этом году в Пскове, как и в большинстве муниципалитетов, стартовал 29 сентября. Надо отдать должное, что власти не стали дожидаться истечения пяти суток, когда бы среднесуточная температура воздуха была +8 градусов. Закон позволяет подавать отопление по погодным условиям, что и было сделано. Большинство жителей восприняли это с благодарностью.

Отрадно, что большая часть коммунальщиков ответственно относятся к своим прямым обязанностям, но есть и те, кто к подаче тепла готов не был. Причина все та же: лето закончилось быстро и для некоторых управляющих компаний - почти безрезультатно. Как неготовность отдельных многоквартирных домов влияет на общий запуск? Как в целом прошел процесс подключения Пскова к теплу? Как готовили своё хозяйство сотрудники ПТС к новому отопительному сезону и в чем особенности старта этого года?

Об этом и не только ведущая Любовь Кузнецова поговорит с руководителем муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорем Максимовым. 

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