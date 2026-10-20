«В фокусе»: Работа Единой диспетчерской службы «Горводоканала» в 2026 году

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «В фокусе». В фокусе внимания ведущей Любови Кузнецовой – работа Единой диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» в 2026 году.

Какие ключевые работы по ремонту и замене сетей водоснабжения и канализации были выполнены в этом году? Насколько изменилась ситуация с аварийностью сетей за последние несколько лет? Как специалисты определяют, какой участок сети необходимо ремонтировать в первую очередь? Как меняется работа аварийной бригады с появлением новой техники и технологий? На эти и многие опросы ответит начальник Единой диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.