Природный фактор и человеческий эгоизм: почему аварии на сетях Пскова неизбежны, и как «Горводоканал» борется с ними

Распространенными причинами аварий на сетях водоснабжения являются как природные факторы, так и личная невоспитанность. О том, какие работы по ремонту и замене сетей водоснабжения и канализации были выполнены в этом году, насколько изменилась ситуация с аварийностью за последние несколько лет и как специалисты определяют, какой участок сети необходимо ремонтировать в первую очередь, рассказал начальник Единой диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

— Сергей Олегович, какие ключевые работы по ремонту и замене сетей водоснабжения и канализации были выполнены в этом году? На дворе октябрь, поэтому логичен вопрос: завершилась ли большая часть сезонных работ? Можно ли говорить о завершении сезона?

— В этом году выполнено очень много работ и в сетях канализации, и на сетях водопровода. Все работы важны и значимы не только для нас, но и для наших граждан города Пскова его гостей. Из основных работ хотелось бы отметить, что именно в этом году к логическому завершению подошел комплекс мероприятий по коллектору на улицах Алтаева и Петрова протяженностью 720 метров, что позволило нам обеспечить бесперебойное водоотведение района Запсковья. Это просто прекрасная ситуация.

По водопроводу тоже очень работ было выполнено, но из самого яркого хотелось бы отметить санацию участка водовода диаметром 500 миллиметров на улице Максима Горького с применением новой технологии роллдаун. Настолько все успешно выполнено, это тоже такой значительный вклад, хорошая инвестиция в надежное будущее для наших граждан.

Касаемо сезона работ, хотелось бы сказать, что сезон еще не закончен, и я надеюсь, что он будет продолжаться. Основные работы, которые нужно было выполнить в летний период, мы выполнили. Но в настоящее время на сетях канализации все еще продолжаются работы. Например, на улице Ивана Головко производят замену двух ниток напорной канализации общей протяженностью более километра, если в однотрубном исполнении, то есть каждая нитка там по 500 с небольшим метров. И сегодня у нас ведутся работы по замене участка трубопровода на улице Вокзальной.

Работы ведутся по графику, что не может не радовать, и их завершение запланировано в этом году, поэтому все идет планомерно. Будем продолжать, если не появится ничего нового. Давайте объективно: закончить все работы на сетях водопровода и канализации никогда невозможно.

— Насколько изменилась ситуация с аварийностью сетей за последние несколько лет и как вы охарактеризуете её с точки зрения аварийности за девять месяцев этого года?

— Что касается сетей водопровода и ливневой канализации, аварийные ситуации стали носить более сезонный характер. От сетей водопровода мы ожидаем аварийных ситуаций в переходные периоды – с лета на зиму и с зимы на лето, когда идет подвижка грунтов, способствующая переломам труб.

По ливневой канализации здесь тоже все понятно, поскольку основные работы по покосу травы производятся летом. Она очень тесно зависит от уровня выпадающих осадков. Соответственно, в летний период, когда трава попадает в дождеприемники, это способствует возникновению аварийных ситуаций. Такие аварии носят сезонный характер.

Аварии по канализации тоже не исключаю. Переломы труб в этом году тоже доставили нам хлопот на сетях, но в основном на тех трубах, которые имеют незначительную глубину залегания. Чаще всего это выпуски из многоквартирных домов, там, где промерзание грунта смогло их достать. Потом, соответственно, происходит оттаивание, движение грунта, которое достает эти трубы. И там хлопот нам это доставило.

В целом по сетям канализации ситуация по аварийности круглогодичная и регулярная – в части того, что она связана с засорами на сетях по причине их неправильной эксплуатации.

За девять месяцев аварийные ситуации научились сдвигаться в одну или другую сторону. Их общее количество остается регулярным и постоянным, но оно сдвигается. Приходит сезон, увеличивается нагрузка, например, на сети водопровода, соответственно, цифры сдвигаются в ту сторону, или наоборот, когда есть проблемы с канализацией, и так далее.

— То есть ситуация с аварийностью в какой-то степени прогнозируемая?

— В какой-то степени да. Когда наступает определенный период года, мы понимаем, что будет происходить в ближайшее время. Мы, наоборот, больше удивляемся, когда этого не происходит.

— В части ливневой канализации мы видели, сколько хлопот периодически доставляло это лето: затопления улиц Леона Поземского, Балтийской и ряда других. С чем это связано?

— Ливни в этом году были залповые. Проблематика здесь не в том, что что-то не так работает, а в том, что это просто не может работать и обеспечить полностью резкий сброс этой воды. Сечения труб недостаточно для этого. Но это все проходит само, просто требует какого-то времени.

В этом году были даже такие ситуации, допустим, на улице Народной и пересечении с Юбилейной – одна из таких точек. Пока бригада аварийной службы туда добирается, в течение 15-20 минут, там уже ничего нет. Здесь надо просто набраться терпения и чуть-чуть подождать. Мы не подходим к этому так, что раз мы знаем об этом, то не поедем. Конечно, мы все равно выезжаем убедиться в том, что вода ушла, дополнительно почистить дождеприемники, сделать что-то от нас зависящее. Мы реагируем, здесь вопросов нет.

Относительно улицы Балтийской могу сказать, что тут не совсем проблематика именно «Горводоканала». На этом участке есть оборудование, которое должно обеспечивать транспортировку этих ливневых вод. Мы принимали участие в совместных комиссиях с владельцем такого оборудования. Основная причина была установлена, владелец запланировал или уже провел замену необходимого насосного оборудования.

— Как специалисты определяют, какой участок сети необходимо ремонтировать в первую очередь, и какие факторы вы при этом учитываете?

— Факторов несколько именно по определению участков. На мой взгляд, одним из таких является фактический износ сетей. Мы понимаем, в каком году эти сети были построены, проложены. Здесь тоже иногда бывают удивительные ситуации, кстати говоря. У нас были такие раскопки, когда стальной водопровод, казалось бы, вся сталь ему уже давным-давно должна потечь, вот она утечка, вскрываем, а потек просто сварочный шов. А на самом деле труба выполнена из хорошей добротной стали, толщиной 5-6 миллиметров, с хорошим запасом прочности. Однозначно говорить по физическому фактическому износу не всегда получается. Чаще всего это статистика, наш собственный анализ, фиксация как раз аварийных ситуаций.

Могу рассказать: в этом году тоже очень значительная работа была выполнена – мы заменили 250 метров водовода на улице Маргелова, в том числе по территории воинской части. С чем связано? В определенный период на этом водоводе образовался, простыми словами, тренировочный полигон. Утечки на стальной трубе диаметром 400 миллиметров стали происходить два раза в неделю. Тут скорее уже коррозионный износ: откуда не ждешь, вот оно и появляется. Когда это превращается в тренировочный полигон, мы же анализируем всю эту ситуацию. Раскопались раз, два, три – в итоге давайте заменим, потому что действительно такие аварийные участки не дают нам дальше планировать свои работы. Мы постоянно привязаны к ним.

Конечно, мы делаем замену трубопровода – это самое простое. В этом году успешно выполнили, несмотря на все возникающие сложности. Я надеюсь, что больше сюрпризов оттуда ждать не придется.

— Какие аварии наиболее сложны – на водопроводе или на канализации?

— Смотря с какого ракурса посмотреть. Если мы говорим о каких-то возникающих аварийных ситуациях, связанных с засором на сетях канализации, конечно, для их устранения достаточно одной-двух единиц техники и водителя-оператора оборудования, который позволяет выполнить без дополнительного вмешательства ряд работ, которые приведут к устранению аварии. Если мы говорим о земляных работах, то здесь, конечно, выигрывает водопровод в моем понимании, потому что глубина залегания намного меньше – в среднем два метра. Соответственно, на водопроводе больше возможностей для проведения манипуляций по локальному отключению аварийного участка. В случае резкого возникновения аварийной ситуации нам достаточно врезать пару задвижек, условно, добавить запорную арматуру, отключить аварийный участок на какое-то время и спокойно подойти к его замене.

Абоненты все получают коммунальный ресурс. И мы в это время спокойно, планомерно и размеренно подходим к этой проблеме – это дает больше выигрышной ситуации в плане времени, все разложить по полочкам, скажем так. С точки зрения канализации, если мы говорим про земляные работы, зачастую у нас глубина залегания труб основных коллекторов от пяти метров и глубже. Соответственно, усложняются земляные работы и сам процесс производства земляных работ. Необходимо укреплять стенки траншей и котлована для того, чтобы грунт не осыпался, сложнее добраться, это требует больших затрат по времени. Плюс фактически для локального отключения поврежденного участка уже необходимо строить в том числе станции перекачки стоков для того, чтобы наши жильцы не ощутили этой проблематики. Наверное, в части земляных работ все-таки водопровод, на мой взгляд, проще, чем канализация.

— Иногда мы слышим информацию, что «Горводоканал» проводит работы через подрядчиков, являясь при этом заказчиком. В каких случаях, в частности для ликвидации аварий, требуется привлечение специализированных подрядчиков?

— Здесь ситуация бывает разной. Давайте оттолкнемся от старой поговорки: беда не приходит одна. Когда случается аварийная ситуация где-то в городе на крупном коллекторе, например канализации, это же не гарант того, что другие аварийные ситуации перестанут случаться. Соответственно, и другие аварийные ситуации будут требовать к себе большего внимания или такого же должного внимания, как и эта. Исходя из анализа сил и затрат по времени как раз и может быть принято целесообразное решение о привлечении сторонней