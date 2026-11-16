В Псковской области по программе догазификации подключено 10 тысяч домовладений

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» подключили к сетевому газоснабжению по программе догазификации десять тысяч домовладений в Псковской области.

Всего к настоящему времени от жителей региона принята 21,1 тысяча заявок на догазификацию, газопроводы подведены к более 17,3 тысячи земельных участков.

«Газовая инфраструктура в Псковской области постоянно расширяется. В президентскую программу догазификации регулярно добавляются новые населенные пункты. Мы держим установленный нами темп подключений, чтобы каждый день газ приходил в новые дома», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Сокращать сроки подключений позволяют комплексные договоры, в рамках которых одновременно со строительством сетей до участков выполняются работы в их границах и ведется подготовка домовладений к приему газа.