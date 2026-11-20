Почему важно следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов в доме? По ним из помещения выходит загрязненный воздух и лишняя влага. Если вентиляция не работает, пользоваться газовыми приборами запрещено.



При работе газового оборудования происходит выделение угарного газа, который не имеет ни цвета, ни запаха. Если помещение, в котором установлено оборудование, плохо проветривается, и вентиляция не справляется, тогда угарный газ постепенно накапливается и может нанести серьезный вред здоровью. В случае неисправности вентиляционной системы, при недостаточной тяге в дымоходе специалисты «Газпром газораспределение Псков» вправе приостановить подачу газа до устранения неполадок.

Именно поэтому необходимо регулярно проверять наличие тяги в вентиляционных каналах. Приложите лист тонкой бумаги к вентиляционной решетке, смотровому окну газовой колонки или котла. Если бумага притянулась, значит, тяга есть.

Ни в коем случае не проверяйте работу дымохода и вентиляционных каналов с помощью спичек, зажигалок, свечей и других источников открытого пламени. Проверять тягу необходимо до включения газового оборудования и периодически во время его работы. Нельзя заклеивать вентиляционные каналы или закрывать их предметами домашнего обихода.

В зимний период особенно важно не допускать оледенение оголовков дымовых и вентиляционных каналов. При возникновении оледенения нужно незамедлительно прекратить использование газового оборудования и устранить ледяную закупорку.