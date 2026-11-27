«Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» максимально используют доступные каналы взаимодействия с гражданами. За 10 месяцев 2026 года более 108 тысяч жителей области обратились лично в единые клиентские центры региона, более 6 тыс. потребителей направили обращения на электронную почту псковских газовых компаний. Ежемесячно более 17 тысяч абонентов передают показания своих приборов учета газа через голосового помощника и 9 тысяч абонентов направляют СМС-сообщение с показаниями прибора.

Более 52 тысяч жителей Псковской области пользуются сервисом «Личный кабинет". Они оплачивают природный газ, сообщают показания, узнают актуальную информацию, задают вопросы в «Личном кабинете». Более 16 тысяч абонентов ежемесячно передают показаний счетчиков газа через этот ресурс, более 8 тысяч абонентов оплачивают природный газ, пользователям сервиса «Личный кабинет», обратившимся по вопросам, связанным с деятельностью компании, оперативно направляется около 250 ответов в месяц.

Кроме того, около 130 абонентов для получения ответов воспользовались порталами Единого оператора газификации и «Госуслуги», 78 жителей региона обратились в онлайн-приемную генерального директора, и 471 абонент оперативно получили ответы на свои вопросы в официальной группе компаний в социальной сети в ВКонтакте. Большая часть вопросов граждан связана с начислением платы за услуги газоснабжения, заключением или переоформлением договора поставки газа, например, при смене собственника жилого помещения, по вопросам догазификации и ремонту газового оборудования.