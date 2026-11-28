Прошлая зима стала для псковской системы ЖКХ настоящим испытанием - в регионе разразился крупный коммунальный кризис. Особенно острой была ситуация в поселке Заплюсье, жители которого остались без нормального отопления и горячей воды посреди январских морозов. Сейчас, когда новая зима вот-вот вступит в свои права, тема состояния систем теплоснабжения вновь стала особенно актуальной. 25 ноября псковские депутаты собрались на парламентский час, чтобы обсудить, насколько наш регион готов к холодам. Казалось бы, горький опыт прошлой зимы подталкивал к острым вопросам и бурной дискуссии, однако ничего этого не произошло. Более того, по выступлению министра строительства и ЖКХ региона Ксении Григорьевой складывается впечатление, что никаких проблем с отоплением в области особо и нет. Вот только после пережитого кризиса такой безмятежный доклад вызывает закономерный вопрос: действительно ли все слабые места удалось устранить?
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области
Первые дни 2026 года жители поселка Заплюсье Плюсского округа запомнят надолго. В самый разгар новогодних праздников жильцы многоквартирных домов начали замерзать. Температура в некоторых квартирах опускалась ниже 10 градусов. Люди спасались только за счет обогревателей - их приходилось держать включенными круглые сутки. Как оказалось впоследствии, проблемы начались после того, как в бункер местной котельной засыпали некачественную древесную щепу.
Другим «очагом» коммунального кризиса стал поселок Смуравьево-2 Гдовского округа, где в те же новогодние каникулы температура в домах держалась на уровне 12-15 градусов. Из-за этого в квартирах гдовичей образовалась черная плесень, а стены намокли. Люди жаловались на влажные и гнилые дрова, а также на аварийное состояние теплотрассы.
После такой кризисной зимы к теме состояния систем теплоснабжения в области приковано особое внимание. Люди боятся, что ситуация может повториться, - и страх этот вполне обоснован.
17 ноября губернатор Михаил Ведерников сообщил, что готовность объектов ЖКХ к зимнему сезону составляет 100%. Прямо прошлогодний кризис он не упомянул, однако сделал акцент на том, что власти готовятся к возможным неполадкам.
А 25 ноября во время очередной сессии областного Законодательного Собрания прошел парламентский час, посвященный тому, насколько системы теплоснабжения готовы к зиме. Изначально планировалось, что он состоится еще на предыдущей сессии, 29 октября. Но тогда председатель регионального комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту Дмитрий Быстров предложил перенести его. Такое решение он обосновал тем, что еще не все муниципалитеты получили паспорта готовности к отопительному сезону. Однако Псковской Ленте Новостей стало известно, что перед ожидавшимся парламентским часом министр строительства и ЖКХ региона Ксения Григорьева вышла в отпуск. Так что к рассмотрению болезненной темы депутаты вернулись лишь спустя месяц.
Но полноценным обсуждением этот парламентский час можно назвать лишь с натяжкой. После зимы, во время которой жители сразу нескольких населенных пунктов вместо новогодних празднований кутались в шубы в собственных квартирах, можно было ожидать, что разговор получится непростым. Однако он вышел на удивление спокойным и коротким.
Доклад Ксении Григорьевой занял меньше пяти минут. Даже руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков отметил, что на его памяти это самое короткое выступление во время парламентского часа. При этом о кризисе прошлого сезона министр не упомянула вовсе. Ее доклад производит впечатление, будто предыдущая зима прошла в регионе совершенно без эксцессов - все чинно, гладко и спокойно, а проблемных точек не существует вовсе. Ксения Григорьева лишь отчиталась о том, что все мунокруга уже получили паспорта готовности к отопительному сезону, рассказала о количестве подготовленных к холодам учреждений и коммуникаций и в целом представила довольно благополучную картину, в которой не нашлось места ни тревожным сигналам, ни нерешенным задачам.
Вопросы депутатов по большей части были такими же скучными, как и выступление министра, и были похожи скорее на формальные уточнения, чем на попытки разобраться в ситуации. Исключением стал вопрос вице-спикера областного Законодательного Собрания, руководителя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Севастьянова, который уточнил, что означает формулировка «ветхие тепловые сети, водопроводы». Оказалось, что это те теплосети и водопроводы, которые износились на 100%.
«Да, учитывая состояние подобных тепловых сетей и водопроводов, самые острые проблемы ремонтируются», - ответила министр.
Тепловые сети со 100% износом, которые на 100% готовы к зиме, - стоит ли удивляться, что в регионе возникают коммунальные кризисы?
Другим депутатом, который в своем вопросе затронул прошлогодние «точки кипения», стал Антон Минаков. Он спросил, есть ли у министра понимание, какие округа в этом году находятся под наибольшей угрозой. Ксения Григорьева в ответ назвала Плюсский, Гдовский и Себежский муниципалитеты, а также сообщила о проделанных работах в Смуравьево. По ее словам, там заменили 700 метров теплотрассы, провели капитальный ремонт котельной и закупили все необходимое топливо. Однако нашему изданию известно, что совсем недавно у части жителей поселка не было горячей воды. Нужно ли гдовичам опасаться наступающих холодов - пока открытый вопрос.
К теме минувшего кризиса вернулся и Дмитрий Быстров: он поинтересовался, вызывает ли опасения качество топлива, а также как в этот отопительный сезон оно будет контролироваться.
Этим обсуждение проблемных точек и ограничилось. Никакой живой дискуссии не состоялось - более того, складывалось ощущение, что вопросы депутатов были будто срежиссированы заранее. Уж слишком бойко и четко министр на них отвечала. Возможно, все дело в том, что Ксения Григорьева действительно досконально знает ситуацию в отрасли и может с ходу ответить на любой вопрос. Но, глядя на ее выступление, невольно думаешь о том, что вопросы не стали для нее сюрпризом.
Хочется верить, что власти действительно усвоили печальный урок прошлой зимы и поработали над ошибками, а подготовка к холодам не ограничилась красивыми отчетами и полученными паспортами готовности. На той же сессии Антон Минаков предложил проводить парламентские часы по вопросам теплоснабжения дополнительно - в середине отопительного сезона и по его окончании, чтобы следить за ситуацией в процессе. Остается надеяться, что такая инициатива поможет вовремя замечать проблемы и не допустить повторения прошлогоднего кризиса. Впрочем, насколько хорошо область подготовилась к зиме на этот раз, покажет сама зима.
Елизавета Левадная