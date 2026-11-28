Прошлая зима стала для псковской системы ЖКХ настоящим испытанием - в регионе разразился крупный коммунальный кризис. Особенно острой была ситуация в поселке Заплюсье, жители которого остались без нормального отопления и горячей воды посреди январских морозов. Сейчас, когда новая зима вот-вот вступит в свои права, тема состояния систем теплоснабжения вновь стала особенно актуальной. 25 ноября псковские депутаты собрались на парламентский час, чтобы обсудить, насколько наш регион готов к холодам. Казалось бы, горький опыт прошлой зимы подталкивал к острым вопросам и бурной дискуссии, однако ничего этого не произошло. Более того, по выступлению министра строительства и ЖКХ региона Ксении Григорьевой складывается впечатление, что никаких проблем с отоплением в области особо и нет. Вот только после пережитого кризиса такой безмятежный доклад вызывает закономерный вопрос: действительно ли все слабые места удалось устранить?

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Первые дни 2026 года жители поселка Заплюсье Плюсского округа запомнят надолго. В самый разгар новогодних праздников жильцы многоквартирных домов начали замерзать. Температура в некоторых квартирах опускалась ниже 10 градусов. Люди спасались только за счет обогревателей - их приходилось держать включенными круглые сутки. Как оказалось впоследствии, проблемы начались после того, как в бункер местной котельной засыпали некачественную древесную щепу.

Другим «очагом» коммунального кризиса стал поселок Смуравьево-2 Гдовского округа, где в те же новогодние каникулы температура в домах держалась на уровне 12-15 градусов. Из-за этого в квартирах гдовичей образовалась черная плесень, а стены намокли. Люди жаловались на влажные и гнилые дрова, а также на аварийное состояние теплотрассы.

После такой кризисной зимы к теме состояния систем теплоснабжения в области приковано особое внимание. Люди боятся, что ситуация может повториться, - и страх этот вполне обоснован.

17 ноября губернатор Михаил Ведерников сообщил, что готовность объектов ЖКХ к зимнему сезону составляет 100%. Прямо прошлогодний кризис он не упомянул, однако сделал акцент на том, что власти готовятся к возможным неполадкам.

«Для ликвидации аварий создана группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. Бригады укомплектованы оборудованием, спецтехникой и готовы к работе в сложных погодных условиях. Совместно с ГУ МЧС и другими заинтересованными ведомствами, а также с нашей Дружиной в рамках учений отрабатываем различные сценарии ЧС и ликвидацию их последствий», - написал глава области на своей страничке во ВКонтакте.

А 25 ноября во время очередной сессии областного Законодательного Собрания прошел парламентский час, посвященный тому, насколько системы теплоснабжения готовы к зиме. Изначально планировалось, что он состоится еще на предыдущей сессии, 29 октября. Но тогда председатель регионального комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту Дмитрий Быстров предложил перенести его. Такое решение он обосновал тем, что еще не все муниципалитеты получили паспорта готовности к отопительному сезону. Однако Псковской Ленте Новостей стало известно, что перед ожидавшимся парламентским часом министр строительства и ЖКХ региона Ксения Григорьева вышла в отпуск. Так что к рассмотрению болезненной темы депутаты вернулись лишь спустя месяц.

Но полноценным обсуждением этот парламентский час можно назвать лишь с натяжкой. После зимы, во время которой жители сразу нескольких населенных пунктов вместо новогодних празднований кутались в шубы в собственных квартирах, можно было ожидать, что разговор получится непростым. Однако он вышел на удивление спокойным и коротким.

Доклад Ксении Григорьевой занял меньше пяти минут. Даже руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков отметил, что на его памяти это самое короткое выступление во время парламентского часа. При этом о кризисе прошлого сезона министр не упомянула вовсе. Ее доклад производит впечатление, будто предыдущая зима прошла в регионе совершенно без эксцессов - все чинно, гладко и спокойно, а проблемных точек не существует вовсе. Ксения Григорьева лишь отчиталась о том, что все мунокруга уже получили паспорта готовности к отопительному сезону, рассказала о количестве подготовленных к холодам учреждений и коммуникаций и в целом представила довольно благополучную картину, в которой не нашлось места ни тревожным сигналам, ни нерешенным задачам.

Вопросы депутатов по большей части были такими же скучными, как и выступление министра, и были похожи скорее на формальные уточнения, чем на попытки разобраться в ситуации. Исключением стал вопрос вице-спикера областного Законодательного Собрания, руководителя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Севастьянова, который уточнил, что означает формулировка «ветхие тепловые сети, водопроводы». Оказалось, что это те теплосети и водопроводы, которые износились на 100%.

«И при таком износе они имеют 100% готовность?» - уточнил вице-спикер.

«Да, учитывая состояние подобных тепловых сетей и водопроводов, самые острые проблемы ремонтируются», - ответила министр.

Тепловые сети со 100% износом, которые на 100% готовы к зиме, - стоит ли удивляться, что в регионе возникают коммунальные кризисы?

Другим депутатом, который в своем вопросе затронул прошлогодние «точки кипения», стал Антон Минаков. Он спросил, есть ли у министра понимание, какие округа в этом году находятся под наибольшей угрозой. Ксения Григорьева в ответ назвала Плюсский, Гдовский и Себежский муниципалитеты, а также сообщила о проделанных работах в Смуравьево. По ее словам, там заменили 700 метров теплотрассы, провели капитальный ремонт котельной и закупили все необходимое топливо. Однако нашему изданию известно, что совсем недавно у части жителей поселка не было горячей воды. Нужно ли гдовичам опасаться наступающих холодов - пока открытый вопрос.

К теме минувшего кризиса вернулся и Дмитрий Быстров: он поинтересовался, вызывает ли опасения качество топлива, а также как в этот отопительный сезон оно будет контролироваться.

«У нас все руководители, надеюсь, извлекли урок. По поручению губернатора региона мы провели анализ всех закупок топлива. Мы разработали типовое техническое задание, которое было направлено всем главам муниципальных образований. Здесь самое главное - контроль лиц ресурсоснабжающих организаций», - ответила Ксения Григорьева.

Этим обсуждение проблемных точек и ограничилось. Никакой живой дискуссии не состоялось - более того, складывалось ощущение, что вопросы депутатов были будто срежиссированы заранее. Уж слишком бойко и четко министр на них отвечала. Возможно, все дело в том, что Ксения Григорьева действительно досконально знает ситуацию в отрасли и может с ходу ответить на любой вопрос. Но, глядя на ее выступление, невольно думаешь о том, что вопросы не стали для нее сюрпризом.

Хочется верить, что власти действительно усвоили печальный урок прошлой зимы и поработали над ошибками, а подготовка к холодам не ограничилась красивыми отчетами и полученными паспортами готовности. На той же сессии Антон Минаков предложил проводить парламентские часы по вопросам теплоснабжения дополнительно - в середине отопительного сезона и по его окончании, чтобы следить за ситуацией в процессе. Остается надеяться, что такая инициатива поможет вовремя замечать проблемы и не допустить повторения прошлогоднего кризиса. Впрочем, насколько хорошо область подготовилась к зиме на этот раз, покажет сама зима.

Елизавета Левадная