Пять населенных пунктов Локнянского муниципального округа временно останутся без электроснабжения 29 ноября. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Локнянского муниципального округа.

Отключение связано с проведением технического обслуживания и ремонта линий электропередачи.

Без электричества останутся жители деревень Лубенькино, Усадище, Тряпичино, Зарубино и Жуково.

Ориентировочно восстановить подачу электроэнергии планируется до 17:00.

По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону 8-800-220-0-220 или набрать 220 с мобильного телефона. ЕДДС Локнянского муниципального округа доступна по телефону 8 (81139) 2-21-96.