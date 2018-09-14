Фотофакт: Лохмотья вместо Андреевского флага

Детская шалость и поджог стали причинами пожаров в Великих Луках в сентябре

Большинство пользователей группы ПЛН «ВКонтакте» получают зарплату менее 20 тысяч рублей

Регионам придется потратить на национальные проекты от 1 до 5% средств из своих бюджетов

Всемирный день психического здоровья отмечают сегодня

Великолукский завод взял на работу бывшего полицейского и не уведомил об этом УМВД

Во дворе дома по Рижском проспекту в Пскове водитель «Мицубиси» наехал на пешехода

Перекупщиков театральных билетов объявят вне закона

Две козы спасли во время пожара в новосокольнической деревне Малахово