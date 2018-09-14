Интерактив: На меня набросилась собака, ищу свидетеля

Инспекция труда Псковского облсовпрофа: Переходный период для проведения специальной оценки условий труда подходит к концу

Продолжается розыск жителя Черехи со следами ожогов на груди

Сегодня пользователи интернета столкнутся с проблемами

Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс принят Госдумой в первом чтении

Зампрокурора Псковской области Виктор Тепляков проведет прием граждан в Великолукском районе

Тимуровцы Псковского облсовпрофа и представители старшего поколения побывали на экскурсии в усадьбе Ореховно

На Троицком мосту нанесли разметку, в соответствии с которой движение в сторону центра осуществляется по одной полосе

Кадастровая палата по Псковской области: По вопросу изменения размера земельного налога за 2017 год необходимо обращаться в УФНС