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Интерактив: Отопление и кривые руки самодеятельных
Хочу поделиться историей про отопление, которое, наверное, уже у подавляющего большинства псковичей в их жилищах есть. А у нас… нет. Специально не называю адрес, чтобы не подумали, что я пытаюсь выгородить какую-то конкретную управляйку. Хочу лишь, чтобы некоторые жители города задумались, прежде чем, затевать ремонт.
Я долго терпел холод в своей квартире, все верил, что вот-вот и батареи из ледяных превратятся хотя бы в полутеплые. Потом на улице потеплело, и я уж было начал радоваться – да и славно, что все еще не топят, зато не жарко. Однако, когда я узнал, что отопление уже давно есть не только в соседних домах, но и подъездах, не выдержал, решил обратиться в управляйку, предвкушая обнаженный нерв.
Надо отметить, что у нас в доме стоят радиаторы, которые не подразумевают развоздушивания в квартирах. Все делается на чердаке, и я раз десять слышал, что сантехники тщетно пытались это проделать, гоняя воду по трубам (еще одна причина, по которой я не одолевал домоуправление вопросами – я ж слышал, пытаются).
Оказалось, за летнее время сразу в двух квартирах соседи сделали глобальные ремонты с заменой батарей. Ни с кем, разумеется, сей факт не согласовав и с сантехниками из домоуправления не проверив. Все ж сами с усами! В результате вся система полетела в тартарары. Не знаю, пошутил наш сантехник или нет, но в одной из комнат, по его словам, деятели умудрились радиатор чуть ли не вверх ногами приварить.
Теперь страдает весь подъезд.
Надеюсь, когда потепление закончится, домоуправление уже сможет решить вопрос с домотворчеством моих соседей…
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Интерактив: Отопление и кривые руки самодеятельных
Хочу поделиться историей про отопление, которое, наверное, уже у подавляющего большинства псковичей в их жилищах есть. А у нас… нет. Специально не называю адрес, чтобы не подумали, что я пытаюсь выгородить какую-то конкретную управляйку. Хочу лишь, чтобы некоторые жители города задумались, прежде чем, затевать ремонт.
Я долго терпел холод в своей квартире, все верил, что вот-вот и батареи из ледяных превратятся хотя бы в полутеплые. Потом на улице потеплело, и я уж было начал радоваться – да и славно, что все еще не топят, зато не жарко. Однако, когда я узнал, что отопление уже давно есть не только в соседних домах, но и подъездах, не выдержал, решил обратиться в управляйку, предвкушая обнаженный нерв.
Надо отметить, что у нас в доме стоят радиаторы, которые не подразумевают развоздушивания в квартирах. Все делается на чердаке, и я раз десять слышал, что сантехники тщетно пытались это проделать, гоняя воду по трубам (еще одна причина, по которой я не одолевал домоуправление вопросами – я ж слышал, пытаются).
Оказалось, за летнее время сразу в двух квартирах соседи сделали глобальные ремонты с заменой батарей. Ни с кем, разумеется, сей факт не согласовав и с сантехниками из домоуправления не проверив. Все ж сами с усами! В результате вся система полетела в тартарары. Не знаю, пошутил наш сантехник или нет, но в одной из комнат, по его словам, деятели умудрились радиатор чуть ли не вверх ногами приварить.
Теперь страдает весь подъезд.
Надеюсь, когда потепление закончится, домоуправление уже сможет решить вопрос с домотворчеством моих соседей…
Олег