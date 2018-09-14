* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Вчера была свидетелем того, как молодая пара шла по ул.Кузбасской дивизии, у парня был пакет с продуктами. Молодые люди ругались. И вот со всей злостью мужчина бросил пакет на газон, все продукты разлетелись. Пара пошла ругаться дальше - как будто ничего не произошло.
Ну эта часть о культуре. А есть ещё часть о коммунальных службах. Почему в 9 утра в понедельник не убраны после выходных самые посещаемые остановки города? Заметно, что мусор накопился за целые выходные. Неужели нельзя убрать до того, как горожане выходят на работу?
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: А блогер был прав
Пройдёшь в понедельник утром по Пскову, и понимаешь - а блогер-то был прав. Отчасти, конечно, но все же. Все урны переполнены настолько, что к ним не подойти даже на 2 метра.
Вот эта, например, на Юбилейной, на остановке у «Империала». И таких по пути немало.
Понятно, что вокруг свиньи. И это не один-два человека из всего города добропорядочных граждан. Культура оставляет желать лучшего у значительной части псковичей.
Вчера была свидетелем того, как молодая пара шла по ул.Кузбасской дивизии, у парня был пакет с продуктами. Молодые люди ругались. И вот со всей злостью мужчина бросил пакет на газон, все продукты разлетелись. Пара пошла ругаться дальше - как будто ничего не произошло.
Ну эта часть о культуре. А есть ещё часть о коммунальных службах. Почему в 9 утра в понедельник не убраны после выходных самые посещаемые остановки города? Заметно, что мусор накопился за целые выходные. Неужели нельзя убрать до того, как горожане выходят на работу?
Светлана