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«Собирайте деньги!»: одинокие старики в Заплюсье замерзают без отопления
В поселке Заплюсье отопление дано в срок. Но не всем. Дом №10 оказался вне цивилизации. Дом старый, трехэтажный. В нем - три подъезда, в каждом - по три квартиры. Все жильцы - одинокие пенсионеры 60+.
Как объяснили бабушкам в домоуправлении (а находится оно, кстати, аж в Гдове), отопление не дают по уважительной причине: трубы в доме старые. Два года назад у них сделали косметический ремонт, перекрыли крышу, поменяли электропроводку, а про трубы - то ли забыли, то ли забили. Выход домоуправление видит один: старики должны скинуться на замену труб. Пенсионеркам так и сказали: «Пока деньги не соберете - тепла не ждите!».
Стоимость коммунальных услуг для двухкомнатной квартиры (с учетом льгот) составляет порядка 1000 рублей. Стоимость отопления (в период его подачи) - около 3000 рублей ежемесячно.
Сколько денег потребуется сдать каждой бабушке на новые трубы, неизвестно: домоуправление пока подсчитывает расходы.
«В нашем поселке когда-то и поликлиника была, и школа, - говорит одна из жительниц. - Нынче у нас даже аптеки нет. Хорошо, если есть кто-то в городе, а одиноким приходится туго. Теперь вот еще и неизвестно как ждать наступления холодов...»
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«Собирайте деньги!»: одинокие старики в Заплюсье замерзают без отопления
В поселке Заплюсье отопление дано в срок. Но не всем. Дом №10 оказался вне цивилизации. Дом старый, трехэтажный. В нем - три подъезда, в каждом - по три квартиры. Все жильцы - одинокие пенсионеры 60+.
Как объяснили бабушкам в домоуправлении (а находится оно, кстати, аж в Гдове), отопление не дают по уважительной причине: трубы в доме старые. Два года назад у них сделали косметический ремонт, перекрыли крышу, поменяли электропроводку, а про трубы - то ли забыли, то ли забили. Выход домоуправление видит один: старики должны скинуться на замену труб. Пенсионеркам так и сказали: «Пока деньги не соберете - тепла не ждите!».
Стоимость коммунальных услуг для двухкомнатной квартиры (с учетом льгот) составляет порядка 1000 рублей. Стоимость отопления (в период его подачи) - около 3000 рублей ежемесячно.
Сколько денег потребуется сдать каждой бабушке на новые трубы, неизвестно: домоуправление пока подсчитывает расходы.
«В нашем поселке когда-то и поликлиника была, и школа, - говорит одна из жительниц. - Нынче у нас даже аптеки нет. Хорошо, если есть кто-то в городе, а одиноким приходится туго. Теперь вот еще и неизвестно как ждать наступления холодов...»
Екатерина