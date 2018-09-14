«Собирайте деньги!»: одинокие старики в Заплюсье замерзают без отопления

Товарищеские матчи по дворовому футболу пройдут 16 и 17 октября в Пскове

Общественный совет по ОКН и псковский ВООПИиК решили объединить усилия

За два года вера псковичей в пользу проведения Ганзы-2019 года для города Пскова ослабла