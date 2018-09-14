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Интерактив: Просеку расчистили, а порубочный мусор не убрали
Во время ремонта федеральной дороги в Плюсском районе Р-23 км 178+878 - км 202+000, на остановке вблизи д. Большие Льзи было установлено искусственное освещение. Вдоль муниципальной дороги заезд в д. Большие Льзи в период июль-август проводили расчистку просеки под ЛЭП. В ходе расчистки по сей день лежит порубочный мусор в полях, полосе отвода, по берегам р. Плюсса.
На неоднократные запросы в «Россети» и «Росавтодор» по вывозу с последующей утилизацией порубочного мусора приходили отказы, но в конце сентября приехали сотрудники «Россетей» и приступили к сжиганию порубочного мусора прямо на месте, вблизи домов. Через 30 минут работы они оказались бессильны и уехали. Порубочный мусор так и лежит.
Тимур
Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», сети наружного освещения на вышеуказанном участке строит ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Энергокомпания, в свою очередь, для подключения освещения прокладывает линии электропередач 10/0,4кВ. Подрядчиком по выполнению работ является ООО «Росэлектрострой». По контракту работы должны быть завершены до конца октября. «В работы по контракту также входит уборка порубочных остатков», - отметили в пресс-службе компании.
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Интерактив: Просеку расчистили, а порубочный мусор не убрали
Во время ремонта федеральной дороги в Плюсском районе Р-23 км 178+878 - км 202+000, на остановке вблизи д. Большие Льзи было установлено искусственное освещение. Вдоль муниципальной дороги заезд в д. Большие Льзи в период июль-август проводили расчистку просеки под ЛЭП. В ходе расчистки по сей день лежит порубочный мусор в полях, полосе отвода, по берегам р. Плюсса.
Тимур
Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», сети наружного освещения на вышеуказанном участке строит ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Энергокомпания, в свою очередь, для подключения освещения прокладывает линии электропередач 10/0,4кВ. Подрядчиком по выполнению работ является ООО «Росэлектрострой». По контракту работы должны быть завершены до конца октября. «В работы по контракту также входит уборка порубочных остатков», - отметили в пресс-службе компании.