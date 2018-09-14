Интерактив: Очередное «спасибо» УГХ

В псковском аквапарке в четверг будет действовать «Улетный» тариф

Пскович выступит на чемпионате мира по забегам с препятствиями в Лондоне

«Эхономика»: О «плюсах» и «минусах» создания территориального общественного самоуправления

Глава Псковского района Наталья Федорова озвучит свои ключевые задачи в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове»

Андрей Агапов покидает пост руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ

Что нового в налоговых уведомлениях за 2017 год

С начала года бензин в Псковской области стал дороже на 8,3%

Минимальный набор продуктов для псковичей с начала года подорожал на 3,6%

Осенний вызов от «Ростелекома»: по дороге на WG Fest-2018 будет разыграно 6 млн рублей

Ульяна Михайлова намерена предложить профсоюзам перейти к более активным действиям в связи с отсутствием индексации зарплат бюджетников

Сбербанк и Visa запускают Цифровую карту Visa