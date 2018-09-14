* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Интерактив: О сроках выплаты индексации работающим пенсионерам
Была работающим пенсионером, уволилась 6 июля 2018 года. Пенсию получаю на карту 9 числа каждого месяца. Перерасчет индексации, не выплаченной в годы работы, руководитель ПФР (был на ПЛН вопрос, будут ли вообще выплачивать индексацию) - обещала выплачивать на следующий после увольнения месяц, в моем случае это 9 августа 2018 года. Это соответствует Федеральному закону № 134-ФЗ от 1 июля 2017 года, который внес изменение в часть 3 статьи 26.1 Федерального закона № 400-ФЗ. Закон был подписан президентом РФ в середине 2017 года, вступает в силу с первого января 2018 года.
9 октября 2018 года прошло 3 месяца и 3 дня, перерасчета не было. Обратилась в клиентскую службу, говорят - срок перерасчета 3 месяца, причем срок идет, начиная с месяца, следующего за месяцем увольнения. То есть 9 ноября 2018 года будет выплачена индексация за все три месяца. Но, позвольте, 9 ноября 2018 года будет уже 4 месяца и 3 дня, как я уволилась.
Почему не соблюдаются сроки выплаты индексации в соответствии с действующим законодательством? Почему так вольно специалисты читают законы, или, быть может, они не следят за изменениями в законодательстве?
Куда пропадает индексация за один месяц?
Екатерина Павлова
Псковская Лента Новостей обратилась за разъяснением к управляющему Отделением Пенсионного фонда России по Псковской области Наталье Мельниковой:
«Екатерина, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий» с февраля 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций.
Пенсионерам, прекратившим осуществление работы, пенсии с учетом индексации выплачиваются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы. Вместе с тем, выплата пенсии в новом размере производится не сразу после увольнения, а по истечении времени, установленного законом для совершения процедурных действий по обработке информации, полученной от работодателя.
В июле 2018 года Павлова Екатерина прекратила трудовую деятельность, в августе работодатель сдал сведения в ПФР за июль, в которых указано, что она еще считается работающей. Отчетность от работодателя с указанием, что пенсионер уже не работает, поступит в органы ПФР в сентябре. Соответственно, в октябре будет принято решение о возобновлении индексации, и в ноябре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также доплату за предыдущие три месяца – август, сентябрь, октябрь.
Таким образом, Павлова Екатерина получит в ноябре размер пенсии с учетом индексации (размер пенсии будет увеличен на все неучтенные индексы) и доплату пенсии с августа по октябрь включительно, что соответствует нормам законодательства».
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: О сроках выплаты индексации работающим пенсионерам
Была работающим пенсионером, уволилась 6 июля 2018 года. Пенсию получаю на карту 9 числа каждого месяца. Перерасчет индексации, не выплаченной в годы работы, руководитель ПФР (был на ПЛН вопрос, будут ли вообще выплачивать индексацию) - обещала выплачивать на следующий после увольнения месяц, в моем случае это 9 августа 2018 года. Это соответствует Федеральному закону № 134-ФЗ от 1 июля 2017 года, который внес изменение в часть 3 статьи 26.1 Федерального закона № 400-ФЗ. Закон был подписан президентом РФ в середине 2017 года, вступает в силу с первого января 2018 года.
9 октября 2018 года прошло 3 месяца и 3 дня, перерасчета не было. Обратилась в клиентскую службу, говорят - срок перерасчета 3 месяца, причем срок идет, начиная с месяца, следующего за месяцем увольнения. То есть 9 ноября 2018 года будет выплачена индексация за все три месяца. Но, позвольте, 9 ноября 2018 года будет уже 4 месяца и 3 дня, как я уволилась.
Почему не соблюдаются сроки выплаты индексации в соответствии с действующим законодательством? Почему так вольно специалисты читают законы, или, быть может, они не следят за изменениями в законодательстве?
Куда пропадает индексация за один месяц?
Екатерина Павлова
Псковская Лента Новостей обратилась за разъяснением к управляющему Отделением Пенсионного фонда России по Псковской области Наталье Мельниковой:
«Екатерина, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий» с февраля 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций.
Пенсионерам, прекратившим осуществление работы, пенсии с учетом индексации выплачиваются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы. Вместе с тем, выплата пенсии в новом размере производится не сразу после увольнения, а по истечении времени, установленного законом для совершения процедурных действий по обработке информации, полученной от работодателя.
В июле 2018 года Павлова Екатерина прекратила трудовую деятельность, в августе работодатель сдал сведения в ПФР за июль, в которых указано, что она еще считается работающей. Отчетность от работодателя с указанием, что пенсионер уже не работает, поступит в органы ПФР в сентябре. Соответственно, в октябре будет принято решение о возобновлении индексации, и в ноябре пенсионер получит уже полный размер пенсии, а также доплату за предыдущие три месяца – август, сентябрь, октябрь.
Таким образом, Павлова Екатерина получит в ноябре размер пенсии с учетом индексации (размер пенсии будет увеличен на все неучтенные индексы) и доплату пенсии с августа по октябрь включительно, что соответствует нормам законодательства».