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Интерактив: Скандал в сфере любительского футбола в Пскове
Хотим рассказать о ситуации, которая сложилась в сфере любительского футбола в Пскове. Иначе как противостоянием между любителями футбола и Псковской городской федерацией футбола, а также областной судейской комиссией, назвать все происходящее не можем.
Всем известно, что за участие в играх нужно платить. К этому пункту вопросов нет. Вопрос в размере суммы. Для любительской команды Пскова вступительный взнос для участия в городских или областных соревнованиях составляет 20-30 тысяч рублей. Немаленькая сумма! Причем, когда просишь Псковскую городскую федерацию футбола предоставить смету - куда идут наши деньги - точно знаешь, что будет скандал, сделают все, чтобы смету не показать. Говорят - не хотите - не играйте.
Мы хотим. В этом году решили устроить свой, альтернативный мини-футбольный турнир, с более приемлемым взносом, чем на турнире в рамках городской спартакиады, и с более длительным временем игры. Игры турнира спартакиады и нашего турнира начинаются завтра, 20 октября. Все играют в Писковичах, по линии спартакиады - утром, а мы - вечером.
И вот теперь по непонятной для нас причине нам ставят барьеры. Не найти судей! Только двое арбитров согласились с нами работать. Говорят, председатель областной судейской комиссии запрещает судьям сотрудничать с альтернативным турниром.
Теперь мы фактически без судей остались. Это что, такое давление на нас, чтобы мы несли свои взносы в нужную «копилку»?
Для понимания - в турнире спартакиады играет 7 команд, у нас - 13. Но арбитров не найти. Хотим, чтобы все знали, как у нас в Пскове поддерживают любительский спорт!
Организаторы и игроки альтернативного мини-турнира по футболу в городе Пскове
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* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Скандал в сфере любительского футбола в Пскове
Хотим рассказать о ситуации, которая сложилась в сфере любительского футбола в Пскове. Иначе как противостоянием между любителями футбола и Псковской городской федерацией футбола, а также областной судейской комиссией, назвать все происходящее не можем.
Всем известно, что за участие в играх нужно платить. К этому пункту вопросов нет. Вопрос в размере суммы. Для любительской команды Пскова вступительный взнос для участия в городских или областных соревнованиях составляет 20-30 тысяч рублей. Немаленькая сумма! Причем, когда просишь Псковскую городскую федерацию футбола предоставить смету - куда идут наши деньги - точно знаешь, что будет скандал, сделают все, чтобы смету не показать. Говорят - не хотите - не играйте.
Мы хотим. В этом году решили устроить свой, альтернативный мини-футбольный турнир, с более приемлемым взносом, чем на турнире в рамках городской спартакиады, и с более длительным временем игры. Игры турнира спартакиады и нашего турнира начинаются завтра, 20 октября. Все играют в Писковичах, по линии спартакиады - утром, а мы - вечером.
И вот теперь по непонятной для нас причине нам ставят барьеры. Не найти судей! Только двое арбитров согласились с нами работать. Говорят, председатель областной судейской комиссии запрещает судьям сотрудничать с альтернативным турниром.
Теперь мы фактически без судей остались. Это что, такое давление на нас, чтобы мы несли свои взносы в нужную «копилку»?
Для понимания - в турнире спартакиады играет 7 команд, у нас - 13. Но арбитров не найти. Хотим, чтобы все знали, как у нас в Пскове поддерживают любительский спорт!
Организаторы и игроки альтернативного мини-турнира по футболу в городе Пскове