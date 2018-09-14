* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.
Интерактив: Воркаут-площадка лишила покоя жителей двора на ул. Коммунальной
Пору лет назад в нашем дворе по адресу: ул. Коммунальная, 14-14а, ул. Петровская городские власти установили прекрасный игровой городок. Мамочки и малыши очень довольны, большое спасибо!
Однако в составе городка есть несколько турников. С лета этого года на волне раскрутки этого вида спорта в нашем дворе стали заниматься около десятка парней. Сначала это радовало, сейчас уже не знаем, что и делать. Дело в том, что сейчас вокруг турников со второй половины дня до полуночи скапливается молодежь со всех окрестных дворов, ребята лет 11-17. Несколько человек пытаются заниматься, если это можно так назвать. Остальные - глазеют, слушают музыку, врубленную на весь двор, раздается громкий смех, визги, шум нереальный.
На замечания раздается мат, гомерический хохот и свист. Неподалеку, в торце дома о Коммунальной. 16, работает пивнуха «Коммуналка». Есть большие подозрения, что «подогреваются» подростки именно там, им ведь все равно кому пиво продавать: взрослым или детям. Летом вся эта тусовка умудрялась кататься на скутере без габаритных огней.
На моих глазах одна из жительниц двора обращалась к наряду ППС, который проходил мимо. В тот момент подростков во дворе не было, служивые на жалобу ответили: «Учтем». Воз и ныне там. В выходные дни гульбанят ночи напролет, страшно идти домой.
Уважаемые властные органы - уполномоченный по правам детей, управление образования, комиссия по делам несовершеннолетних, полиция, господа, с чьей подачи так популярен стал воркаут: примите меры, объясните детям, что пить пиво, вертясь на турнике с диким криком- это НЕ здоровый образ жизни, а непристойное и антиобщественное поведение. Заранее спасибо!
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru
Интерактив: Воркаут-площадка лишила покоя жителей двора на ул. Коммунальной
Пору лет назад в нашем дворе по адресу: ул. Коммунальная, 14-14а, ул. Петровская городские власти установили прекрасный игровой городок. Мамочки и малыши очень довольны, большое спасибо!
Однако в составе городка есть несколько турников. С лета этого года на волне раскрутки этого вида спорта в нашем дворе стали заниматься около десятка парней. Сначала это радовало, сейчас уже не знаем, что и делать. Дело в том, что сейчас вокруг турников со второй половины дня до полуночи скапливается молодежь со всех окрестных дворов, ребята лет 11-17. Несколько человек пытаются заниматься, если это можно так назвать. Остальные - глазеют, слушают музыку, врубленную на весь двор, раздается громкий смех, визги, шум нереальный.
На замечания раздается мат, гомерический хохот и свист. Неподалеку, в торце дома о Коммунальной. 16, работает пивнуха «Коммуналка». Есть большие подозрения, что «подогреваются» подростки именно там, им ведь все равно кому пиво продавать: взрослым или детям. Летом вся эта тусовка умудрялась кататься на скутере без габаритных огней.
На моих глазах одна из жительниц двора обращалась к наряду ППС, который проходил мимо. В тот момент подростков во дворе не было, служивые на жалобу ответили: «Учтем». Воз и ныне там. В выходные дни гульбанят ночи напролет, страшно идти домой.
Уважаемые властные органы - уполномоченный по правам детей, управление образования, комиссия по делам несовершеннолетних, полиция, господа, с чьей подачи так популярен стал воркаут: примите меры, объясните детям, что пить пиво, вертясь на турнике с диким криком- это НЕ здоровый образ жизни, а непристойное и антиобщественное поведение. Заранее спасибо!
Псковичка