Акция «Внимание, переезд!» прошла в Великолукском и Куньинском районах

Фотофакт: Все, что нужно знать об уважении к пешеходам

Три автомобиля столкнулись на трассе в Стругокрасненском районе, погибли два человека

Для псковских курсантов встреча с кинологом и сыщиком Джесси стала сюрпризом к новому году

Отделение ПФР: Взнос по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений необходимо сделать до конца года

У водителя такси на автомойке в Великих Луках украли мобильник и сняли деньги с банковской карты

Губернатор вручил ключи от спецтехники псковским спасателям и наградил лучших сотрудников в преддверии профессионального праздника