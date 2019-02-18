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Интерактив: Перекрыли пешеходную зону на Октябрьском проспекте
В центре Пскова у остановки «Детский парк» со стороны центральной аптеки запретили проход пешеходам. Люди не могут пройти по специально отведенным для них дорожкам, приходится возвращаться назад, чтобы перейти на другую сторону дороги или обходить по двору, что очень неудобно. В аптеку идет много пожилых людей!
Власти города! Если вы делаете ремонт, то как-то учитывайте, что в городе и люди живут.
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Интерактив: Перекрыли пешеходную зону на Октябрьском проспекте
В центре Пскова у остановки «Детский парк» со стороны центральной аптеки запретили проход пешеходам. Люди не могут пройти по специально отведенным для них дорожкам, приходится возвращаться назад, чтобы перейти на другую сторону дороги или обходить по двору, что очень неудобно. В аптеку идет много пожилых людей!
Власти города! Если вы делаете ремонт, то как-то учитывайте, что в городе и люди живут.
Иван