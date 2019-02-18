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Интерактив: За январь получили две квитанции за вывоз ТКО
Принесли новые квитанции за январь 2019 года за ТКО. Было принято решение о снижении тарифа за содержание еще в январе 2019 года, то есть из платежек за содержание УК должны были исключить этот мусор.
Однако только не в УК «Пароменское». Там мало того, что в январе за этот ТКО было взято, так в феврале, хоть снизили тариф, как гордума решила, но нарисовали неведанных долгов всем за содержание. «Пароменское» обязаны были с января сделать перерасчет в пользу жильцов, а сделали наоборот в свою пользу.
Выходит теперь за одну и ту же услугу жители оплачивают УК «Пароменское» и ООО «Экопром» дважды в январе 2019 года?
Похоже, законы тут не действуют и в порядке вещей брать с жителей за одну услугу 2 раза платеж и не возвращать ее?
Мария
За комментарием по данному вопросу Псковская Лента Новостей обратилась к Елене Исправниковой - директору управляющей компании «Пароменское».
Дело в том, что компания «АСПО», которая раньше работала, счета за оказанные услуги предоставляла после выполнения работ. То есть, счет за ноябрь владельцы жилья получили в декабре, а за декабрь соответственно в январе.
«Если жильцы посчитают, сколько раз за 2018 год они оплачивали вывоз мусора, то получится 11, и все сойдется», - сообщила Елена Исправникова.
Получается, что у ООО «Экопром» другой принцип работы, и они счет за месяц выставляют в начале, поэтому жители получили по две квитанции.
Также директор сообщила, что всех, у кого есть какие-то вопросы по данному поводу, они готовы принять у себя в офисе, помогут разобраться с квитанциями и лично все объяснят.
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Интерактив: За январь получили две квитанции за вывоз ТКО
Принесли новые квитанции за январь 2019 года за ТКО. Было принято решение о снижении тарифа за содержание еще в январе 2019 года, то есть из платежек за содержание УК должны были исключить этот мусор.
Однако только не в УК «Пароменское». Там мало того, что в январе за этот ТКО было взято, так в феврале, хоть снизили тариф, как гордума решила, но нарисовали неведанных долгов всем за содержание. «Пароменское» обязаны были с января сделать перерасчет в пользу жильцов, а сделали наоборот в свою пользу.
Выходит теперь за одну и ту же услугу жители оплачивают УК «Пароменское» и ООО «Экопром» дважды в январе 2019 года?
Похоже, законы тут не действуют и в порядке вещей брать с жителей за одну услугу 2 раза платеж и не возвращать ее?
Мария
За комментарием по данному вопросу Псковская Лента Новостей обратилась к Елене Исправниковой - директору управляющей компании «Пароменское».
Дело в том, что компания «АСПО», которая раньше работала, счета за оказанные услуги предоставляла после выполнения работ. То есть, счет за ноябрь владельцы жилья получили в декабре, а за декабрь соответственно в январе.
«Если жильцы посчитают, сколько раз за 2018 год они оплачивали вывоз мусора, то получится 11, и все сойдется», - сообщила Елена Исправникова.
Получается, что у ООО «Экопром» другой принцип работы, и они счет за месяц выставляют в начале, поэтому жители получили по две квитанции.
Также директор сообщила, что всех, у кого есть какие-то вопросы по данному поводу, они готовы принять у себя в офисе, помогут разобраться с квитанциями и лично все объяснят.