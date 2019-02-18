Интерактив: Региональный оператор «Экопром» по-тихому возит мусор на закрытый стругокрасненский полигон

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Смотрел вчера трансляцию сессии областного Собрания депутатов - очень хорошо, что можно наблюдать в прямом эфире. Иначе как бы я узнал, какой у нас оказывается хороший региональный оператор по обращению с ТКО. Больше часа об этом рассказывал начальник комитета по ЖХК администрации области товарищ Грахов. Ну, к самому Грахову у меня нет вопросов, а вот к регоператору «Экопрому» или «Мехуборке» имеется.
Живу я в Стругокрасненском районе. Мусор у нас убирали, слава Богу. Не жаловались. Да и к главе района могли при необходимости обратиться, и сам Котов Александр Алексеевич по старой памяти тоже район не обижает.
Но тут пришла беда, откуда не ждали. Вот этот самый регоператор. Ну то, что мусор теперь толком непонятно, как и когда выносить к машине, мешки обещанные так и не привозят, это еще полбеды. Как-нибудь со временем разберемся. А машина у них неплохая, видно, что новая совсем. А тут выяснилось, что наш мусор-то собранный машины этого регоператора возят не в Порхов, как нам говорили. А сбрасывают прямиком на нашу старую стругокрасненскую свалку. Ну или полигон, кому как нравится.
Вот этот грузовичок бодрого апельсинового цвета с логотипом «Мехуборка» на морде лица каждый божий день наведывается на свалку, где спокойно «опоражнивает закрома». Все бы ничего, но свалка наша стругокрасненская закрыта по решению суда еще в 2018 году. Уже несколько месяцев то есть. Висел, как говорится, на воротах амбарный замок, да видать у этого регоператора или наглости хватило, или лапа волосатая оказалась. Используют свалку по полной программе.
А нам директор Пайст лапшу вешает, что этот регоператор будет строить какой-то там экотехнопарк, а старые свалки закрыты и не используются. Про новые технологии заливает. Так вот авторитетно говорю - вранье это. На фото - «торжественный выезд» мусоровоза «Мехуборки» из ворот закрытого по решению суда стругокрасненского мусорного полигона. За качество прошу прощения, как-то побоялся я приближаться к 20-тонному грузовику на ходу. Но грузовичок их, не сомневайтесь. Да и при желании легко же проверить - мусор на «закрытой» свалке лежит «свежий» и его все прибывает.
Вот спасибо родному правительству теперь еще и за эту мусорную реформу. А я вот думаю, если этому регоператору позволено плюнуть на решение суда, так зачем ему платить по квитанции за мусор? Отвезти на наш полигон я и сам могу, мне для этого их модный мусоровоз вообще не сдался.
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Интерактив: Региональный оператор «Экопром» по-тихому возит мусор на закрытый стругокрасненский полигон
Смотрел вчера трансляцию сессии областного Собрания депутатов - очень хорошо, что можно наблюдать в прямом эфире. Иначе как бы я узнал, какой у нас оказывается хороший региональный оператор по обращению с ТКО. Больше часа об этом рассказывал начальник комитета по ЖХК администрации области товарищ Грахов. Ну, к самому Грахову у меня нет вопросов, а вот к регоператору «Экопрому» или «Мехуборке» имеется.
Живу я в Стругокрасненском районе. Мусор у нас убирали, слава Богу. Не жаловались. Да и к главе района могли при необходимости обратиться, и сам Котов Александр Алексеевич по старой памяти тоже район не обижает.
Но тут пришла беда, откуда не ждали. Вот этот самый регоператор. Ну то, что мусор теперь толком непонятно, как и когда выносить к машине, мешки обещанные так и не привозят, это еще полбеды. Как-нибудь со временем разберемся. А машина у них неплохая, видно, что новая совсем. А тут выяснилось, что наш мусор-то собранный машины этого регоператора возят не в Порхов, как нам говорили. А сбрасывают прямиком на нашу старую стругокрасненскую свалку. Ну или полигон, кому как нравится.
Вот этот грузовичок бодрого апельсинового цвета с логотипом «Мехуборка» на морде лица каждый божий день наведывается на свалку, где спокойно «опоражнивает закрома». Все бы ничего, но свалка наша стругокрасненская закрыта по решению суда еще в 2018 году. Уже несколько месяцев то есть. Висел, как говорится, на воротах амбарный замок, да видать у этого регоператора или наглости хватило, или лапа волосатая оказалась. Используют свалку по полной программе.
А нам директор Пайст лапшу вешает, что этот регоператор будет строить какой-то там экотехнопарк, а старые свалки закрыты и не используются. Про новые технологии заливает. Так вот авторитетно говорю - вранье это. На фото - «торжественный выезд» мусоровоза «Мехуборки» из ворот закрытого по решению суда стругокрасненского мусорного полигона. За качество прошу прощения, как-то побоялся я приближаться к 20-тонному грузовику на ходу. Но грузовичок их, не сомневайтесь. Да и при желании легко же проверить - мусор на «закрытой» свалке лежит «свежий» и его все прибывает.
Вот спасибо родному правительству теперь еще и за эту мусорную реформу. А я вот думаю, если этому регоператору позволено плюнуть на решение суда, так зачем ему платить по квитанции за мусор? Отвезти на наш полигон я и сам могу, мне для этого их модный мусоровоз вообще не сдался.