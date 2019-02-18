Интерактив: в Гдовском районе растет свалка отходов

В Псковской области на ежемесячную выплату из средств материнского капитала перечислено более 33 млн рублей

«Электрик» похитил 22 плафона из подъездов в Пскове

Главврач перинатального центра: На Северо-Западе у нас один из самых низких показателей младенческой смертности