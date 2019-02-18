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Фотофакт: Кованая отделка ворот Покровской башни оказалась резиновой
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Фотофакт: Кованая отделка ворот Покровской башни оказалась резиновой
Как-то странно выглядит кованая отделка ворот Покровской башни. Для кованого железа она выглядит, мягко говоря, пластично.
При близком рассмотрении оказалось, что это не что иное как резина. Если бы она не отвалилась от нижней части ворот, мы бы так об этом и не узнали.
Ольга