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Интерактив: Купите хотя бы градусники в детскую больницу!
Очень плохо, когда дети болеют. К сожалению, это неизбежно. Вот и мы не избежали этой участи и загремели в детскую областную больницу. На домашнем лечении ребенка оставить не позволили. Расстроились, конечно. Но с мужем сходили, как говорится, в интернет, почитать про нашу детскую медицину. Вот тут чиновники бодро рапортуют о том, что нет проблем с лекарствами. Тут они же докладывают о новой медицинской аппаратуре. Интервью с лечащими врачами, правда, не нашли. Зато главные врачи вполне словоохотливы, и у них тоже все хорошо. В общем, по прочтении интернета сложилось у нас впечатление, что все достойно, и ребенка смело можно доверить нашей псковской медицине. А дальше наступила печальная реальность.
На второй день стационара ребенок весь в слезах. Ну, бывает, дети ранимые, плачут нередко. Оказалось, утро начинается с очереди на градусник. Он там один на бог знает сколько человек. Час уходит, чтобы измерить температуры. Ладно, час так час.
Но дальше начинается совсем непонятное. Все лекарства дают через инъекции. Уколами то есть. Я не медик, не стану учить врачей, как им лечить, но это же дети. Неужели вообще нет таблеток, сиропов, например. Малышам ставят ежедневно по несколько уколов. Дети реально в страхе. Вспомните себя в детстве перед уколами.
Пока мы выслушивали эмоции нашего ребенка, родители другого ребенка со скандалом забирали ребенка из этого стационара. Готовы хоть в инфекционную положить, но чтобы было нормальное лечение, а не один градусник на палату и по шесть уколов в день.
Я не знаю, может так теперь принято лечить, и я тут панику напрасно поднимаю. Но мне это не кажется нормальным. Дети все перепуганные и исколоты как, извиняюсь, наркоманы. Очень прошу ответственных чиновников разобраться в том, что происходит в детской областной больнице. Купите градусников хотя бы.
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Интерактив: Купите хотя бы градусники в детскую больницу!
Очень плохо, когда дети болеют. К сожалению, это неизбежно. Вот и мы не избежали этой участи и загремели в детскую областную больницу. На домашнем лечении ребенка оставить не позволили. Расстроились, конечно. Но с мужем сходили, как говорится, в интернет, почитать про нашу детскую медицину. Вот тут чиновники бодро рапортуют о том, что нет проблем с лекарствами. Тут они же докладывают о новой медицинской аппаратуре. Интервью с лечащими врачами, правда, не нашли. Зато главные врачи вполне словоохотливы, и у них тоже все хорошо. В общем, по прочтении интернета сложилось у нас впечатление, что все достойно, и ребенка смело можно доверить нашей псковской медицине. А дальше наступила печальная реальность.
На второй день стационара ребенок весь в слезах. Ну, бывает, дети ранимые, плачут нередко. Оказалось, утро начинается с очереди на градусник. Он там один на бог знает сколько человек. Час уходит, чтобы измерить температуры. Ладно, час так час.
Но дальше начинается совсем непонятное. Все лекарства дают через инъекции. Уколами то есть. Я не медик, не стану учить врачей, как им лечить, но это же дети. Неужели вообще нет таблеток, сиропов, например. Малышам ставят ежедневно по несколько уколов. Дети реально в страхе. Вспомните себя в детстве перед уколами.
Пока мы выслушивали эмоции нашего ребенка, родители другого ребенка со скандалом забирали ребенка из этого стационара. Готовы хоть в инфекционную положить, но чтобы было нормальное лечение, а не один градусник на палату и по шесть уколов в день.
Я не знаю, может так теперь принято лечить, и я тут панику напрасно поднимаю. Но мне это не кажется нормальным. Дети все перепуганные и исколоты как, извиняюсь, наркоманы. Очень прошу ответственных чиновников разобраться в том, что происходит в детской областной больнице. Купите градусников хотя бы.
Ольга