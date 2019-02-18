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Интерактив: Кто на самом деле искал и нашел ребенка в Опочецком районе
Подробности поисков случайно узнала у работников местного предприятия, которые после трудовой смены, узнав о случившемся, несмотря на позднее время, организованно включились в поиски мальчика. Именно они, используя логическое мышление и чисто человеческие качества, вышли на след мальчика и обнаружили его на островке в болоте в мокрой одежде, трясущегося от холода. И не было у них никакой собаки…
Ребенок не мог вымолвить ни слова, потому что силы были на исходе. Мужчины добрались до мальчика с большим трудом и вынесли его на дорогу, где еще до полицейской буханки несли около километра… А где же славные полицейские? Где скорая помощь? Где правдивые репортажи о настоящих спасателях? Если бы не эти настоящие мужчины, то страшно представить, в каком состоянии обнаружили бы ребенка утром…
Я восхищаюсь этими людьми, имени которых пока мы не знаем. Очень хочется надеяться, что наши СМИ в заголовках напишут не о 100 полицейских, что искали мальчика, а о простых людях, которые НАШЛИ! ребенка. Дай Бог им здоровья, семейного счастья и благополучия.
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Интерактив: Кто на самом деле искал и нашел ребенка в Опочецком районе
Прочитала на ПЛН о том, что сегодня ночью в ходе масштабных поисковых мероприятий сотрудниками полиции в лесном массиве в Опочецком районе обнаружен пропавший семилетний мальчик.
Подробности поисков случайно узнала у работников местного предприятия, которые после трудовой смены, узнав о случившемся, несмотря на позднее время, организованно включились в поиски мальчика. Именно они, используя логическое мышление и чисто человеческие качества, вышли на след мальчика и обнаружили его на островке в болоте в мокрой одежде, трясущегося от холода. И не было у них никакой собаки…
Ребенок не мог вымолвить ни слова, потому что силы были на исходе. Мужчины добрались до мальчика с большим трудом и вынесли его на дорогу, где еще до полицейской буханки несли около километра… А где же славные полицейские? Где скорая помощь? Где правдивые репортажи о настоящих спасателях? Если бы не эти настоящие мужчины, то страшно представить, в каком состоянии обнаружили бы ребенка утром…
Я восхищаюсь этими людьми, имени которых пока мы не знаем. Очень хочется надеяться, что наши СМИ в заголовках напишут не о 100 полицейских, что искали мальчика, а о простых людях, которые НАШЛИ! ребенка. Дай Бог им здоровья, семейного счастья и благополучия.
Людмила