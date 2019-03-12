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Фотофакт: В центре Пскова можно совершить путешествие в подземное царство

Интерактив: В Пскове на набережной Великой повалено около 10 урн, а одна - разбита

Интерактив: В Пскове надгробье уже 4-й месяц лежит у Летнего сада

Фотофакт: Аттракцион «Путешествие в подземное царство» закрылся после публикации на ПЛН

Фотофакт: В центре Пскова можно совершить путешествие в подземное царство

Интерактив: Кто на самом деле искал и нашел ребенка в Опочецком районе