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Интерактив: Беспредел в Новоржевском районе, или Кому помешала водонапорная башня
Беспредел творится в Новоржевском районе. Суть вопроса такова: у деревне Староселье тихо-мирно стояла водонапорная башня с самоизливом, долго стояла, с прошлого века еще. Кому принадлежит сие творение - трудно сказать, колхоза давно нет, может кто купил, история об этом умалчивает, но предприимчивым людям или людишкам нужен металл, скорее даже не он,а деньги от сданного металлолома. Башню повалили, распилили и сдали на металлолом. Дела никому нет, бесхозная она.
А почему бы эти деньги от металлолома не направить на ремонт дороги до деревни. Попробуйте проехать – сказка, а не дорога.Но кому-то деньги нужнее, а полиция говорит, что документов на нее нет, любой может это сделать. Почему такое безобразие творится, когда этому беспределу будет положен конец? Такие безобразия можно творить до бесконечности и безнаказанно. Просто ужас, о чем еще можно говорить, если в двух километрах от города можно просто так свалить водонапорную башню и сдать ее в металлолом, и ничего за это не будет? Когда закончится этот беспредел?
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Интерактив: Беспредел в Новоржевском районе, или Кому помешала водонапорная башня
Беспредел творится в Новоржевском районе. Суть вопроса такова: у деревне Староселье тихо-мирно стояла водонапорная башня с самоизливом, долго стояла, с прошлого века еще. Кому принадлежит сие творение - трудно сказать, колхоза давно нет, может кто купил, история об этом умалчивает, но предприимчивым людям или людишкам нужен металл, скорее даже не он,а деньги от сданного металлолома. Башню повалили, распилили и сдали на металлолом. Дела никому нет, бесхозная она.
А почему бы эти деньги от металлолома не направить на ремонт дороги до деревни. Попробуйте проехать – сказка, а не дорога.Но кому-то деньги нужнее, а полиция говорит, что документов на нее нет, любой может это сделать. Почему такое безобразие творится, когда этому беспределу будет положен конец? Такие безобразия можно творить до бесконечности и безнаказанно. Просто ужас, о чем еще можно говорить, если в двух километрах от города можно просто так свалить водонапорную башню и сдать ее в металлолом, и ничего за это не будет? Когда закончится этот беспредел?
Наталья