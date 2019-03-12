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Сегодня, около 16.00 шла мимо дома №15 по Октябрьскому проспекту. Вдруг услышала настойчивый сигнал машины, оглянулась: сигналила иномарка. Водителю иномарки мешала проехать по тротуару худенькая пожилая женщина с тросточкой. Испугавшись гудка (и молодой от неожиданности испугался бы и отпрянул в сторону), она пошатнулась и еле удержалась на ногах. Это видели многие прохожие. Я подошла к ехавшей машине, водитель остановился, приоткрыл окно, однако на мое возмущение ответил: «Что, я ее задавить должен был?!» На замечание, что тротуар не для машин, он цинично ответил: «Для машин».
Припарковавшаяся неподалеку женщина за рулем тоже выглянула и возмутилась, помогла мне запомнить номер машины, посоветовав позвонить в ГАИ. Беспредел автовладельцев безграничен. Газоны, тротуары, пешеходные переходы - все занято некультурными водителями. Сегодня, к примеру, я не могла найти перехода к Октябрьскому проспекту по Гражданской улице у сквера Кикоина, потому что он был перегорожен белой иномаркой, вереницей за нею стояло ещё несколько машин.
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Интерактив: Дороги мало, уже по тротуарам ездят
Сегодня, около 16.00 шла мимо дома №15 по Октябрьскому проспекту. Вдруг услышала настойчивый сигнал машины, оглянулась: сигналила иномарка. Водителю иномарки мешала проехать по тротуару худенькая пожилая женщина с тросточкой. Испугавшись гудка (и молодой от неожиданности испугался бы и отпрянул в сторону), она пошатнулась и еле удержалась на ногах. Это видели многие прохожие. Я подошла к ехавшей машине, водитель остановился, приоткрыл окно, однако на мое возмущение ответил: «Что, я ее задавить должен был?!» На замечание, что тротуар не для машин, он цинично ответил: «Для машин».
Припарковавшаяся неподалеку женщина за рулем тоже выглянула и возмутилась, помогла мне запомнить номер машины, посоветовав позвонить в ГАИ. Беспредел автовладельцев безграничен. Газоны, тротуары, пешеходные переходы - все занято некультурными водителями. Сегодня, к примеру, я не могла найти перехода к Октябрьскому проспекту по Гражданской улице у сквера Кикоина, потому что он был перегорожен белой иномаркой, вереницей за нею стояло ещё несколько машин.