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Фотофакт: В центре Пскова можно совершить путешествие в подземное царство

Интерактив: Не перейти дорогу у Ледового дворца

Интерактив: Дороги мало, уже по тротуарам ездят

Интерактив: Беспредел в Новоржевском районе, или Кому помешала водонапорная башня

Интерактив: «Красота» на Коммунальной

Интерактив: В Пскове на набережной Великой повалено около 10 урн, а одна - разбита