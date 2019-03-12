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Интерактив: Спецслужбы не могут решить вопрос с опасными сучьями?

19.03.2019 15:51|ПсковКомментариев: 0

Родник возле деревни Большая Гоголевка (Тямшанская волость) очень популярен среди псковичей, порой кажется, что за хорошей водой сюда приезжает полгорода. Однако, когда появилась необходимость убрать опасный сук, нависший над родником, оказалось, что никому до этого нет дела.

Зима была снежной, на ветках деревьев скопилось много снега, вот и надломились суки у стоявшей возле родника сосны. Один сук упал на землю, а другой повис прям над тем местом, где люди берут воду, представляя опасность для здоровья и жизни приезжающих сюда псковичей.

Куда бы я не обращался, нигде было не найти управы на этот сук. В МЧС отказали, сказав, что это не в их компетенции, в службе 055 также отказались заниматься этим вопросом. А местным жителям все-таки страшно забираться на такую высоту – не меньше 10 метров!

К счастью, нашлись инициативные люди, которые решили эту проблему: взяли альпинистское снаряжение и сами спилили опасный сук. Спасибо за это Александру Саксаулову-Шеремету и Максиму Дубову.

 

 

Жаль только, что спецслужбам и властям недосуг решать такие вопросы… 

Егор

Источник: Псковская Лента Новостей
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