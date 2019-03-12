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Фотофакт: В Пскове начался ледоход?

20.03.2019 10:10|ПсковКомментариев: 0

Неужели начался ледоход на Великой? Как-то рано в этом году или это еще нельзя считать полноценным ледоходом? 

В пресс-службе областного ГУ МЧС Псковской Ленте Новостей сообщили, что данное явление называется подвижками льда и ледоходом. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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