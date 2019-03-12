Фотофакт: В Пскове начался ледоход?

Псковские депутаты рассмотрят законопроект, который позволит многодетным семьям меньше платить за вывоз мусора

Режиссер спектакля «R.E.P.L.I.C.A.» Александр Баркар: «Возможно, история о роботах поможет понять что-то о нас – людях»