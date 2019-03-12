Интерактив: Исчез, но не до конца

Созданная по поручению губернатора комиссия разберется в ситуации вокруг Таси Перчиковой, написавшей письмо Путину

Интерактив: Дороги мало, уже по тротуарам ездят

Продавцы овощей и водители автобусов в Якутске не вышли на работу из страха за свою безопасность