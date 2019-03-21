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Интерактив: Бабушка-попрошайка показала средний палец
Ежедневно хожу на работу мимо остановки, напротив рынка «Нива». Каждый день и летом, и зимой с 8.00 там сидит бабушка на коляске и просит милостыню. Мне ее всегда очень жалко было. Когда идешь мимо, она кричит о помощи так, как будто ее режут.
Сегодня стала свидетелем картины, как ту самую бабушку выгружает из вишневого автомобиля «ВАЗ-2104» пара молодых людей.
После чего бабуля крайне уверенно и бодро поехала на коляске на свое «рабочее место», хотя, когда просит милостыню, производит впечатление абсолютно измученного жизнью человека. Когда я достала телефон, чтобы сфотографировать бодрую и веселую бабулю, она, не задумываясь, показала мне средний палец и поехала дальше. Вот такие нищие.
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Интерактив: Бабушка-попрошайка показала средний палец
Ежедневно хожу на работу мимо остановки, напротив рынка «Нива». Каждый день и летом, и зимой с 8.00 там сидит бабушка на коляске и просит милостыню. Мне ее всегда очень жалко было. Когда идешь мимо, она кричит о помощи так, как будто ее режут.
Сегодня стала свидетелем картины, как ту самую бабушку выгружает из вишневого автомобиля «ВАЗ-2104» пара молодых людей.
После чего бабуля крайне уверенно и бодро поехала на коляске на свое «рабочее место», хотя, когда просит милостыню, производит впечатление абсолютно измученного жизнью человека. Когда я достала телефон, чтобы сфотографировать бодрую и веселую бабулю, она, не задумываясь, показала мне средний палец и поехала дальше. Вот такие нищие.