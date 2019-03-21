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Интерактив: Про пыльные бури и «первоапрельский» ответ
Как обычно, у нас в конце марта «неожиданно» растаял снег и, как обычно, ожидаемо в город пришли пыльные бури. Как обычно, зимний песок с реагентами с улиц города не убирается. Буквально вчера получил ответ из УГХ о том, что уборка городских улиц от песка начнется...1 апреля. Это получается, целых 10 дней горожане будут дышать реагентной пылью.
Хочется спросить у чиновников: вы что в другом городе живете? Или вы из своих машин вообще никогда не выходите? Вот попробуйте после работы пройтись пешочком, хотя бы по Рижскому и Октябрьскому. Может быть, тогда до вас дойдет, что убирать песок нужно не 1 апреля, а немедленно.
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Интерактив: Про пыльные бури и «первоапрельский» ответ
Как обычно, у нас в конце марта «неожиданно» растаял снег и, как обычно, ожидаемо в город пришли пыльные бури. Как обычно, зимний песок с реагентами с улиц города не убирается. Буквально вчера получил ответ из УГХ о том, что уборка городских улиц от песка начнется...1 апреля. Это получается, целых 10 дней горожане будут дышать реагентной пылью.
Хочется спросить у чиновников: вы что в другом городе живете? Или вы из своих машин вообще никогда не выходите? Вот попробуйте после работы пройтись пешочком, хотя бы по Рижскому и Октябрьскому. Может быть, тогда до вас дойдет, что убирать песок нужно не 1 апреля, а немедленно.
Алексей